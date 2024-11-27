Корреспонденту и оператору немецкого телеканала ARD предписано покинуть Россию в ответ на закрытие бюро Первого канала в ФРГ. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

«Немецким корреспондентам в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию России в установленные сроки», — сказала она.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия предпринимала «конкретные практические шаги, чтобы не допустить такого развития ситуации».

Как уточнила Захарова, речь идет о корреспонденте Франке Альшмане и операторе Свене Феллере.

Утром 27 ноября стало известно, что власти Германии приняли решение закрыть немецкое бюро Первого канала и предписали покинуть территорию страны сотрудникам корпункта в Берлине — корреспонденту Ивану Благому и оператору Дмитрию Волкову.

Иван Благой также рассказал в эфире, что требование покинуть Германию было получено почти сразу после выхода в эфир сюжета о задержании в России немецкого гражданина Николая Гайдука, который якобы пытался ввести в Россию взрывчатку.

Позднее официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил РИА Новости, что немецкие власти не принимали мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ. Дипломат предположил, что претензии к сотрудникам телеканала связаны «с законными положениями по нахождению в стране».