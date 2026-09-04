Морспасфлот выделил судно для эвакуации людей, оказавшихся в Баренцбурге на Шпицбергене из-за ареста российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов». Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на пресс-брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, примерно половина участников экспедиции, которые завершат свои задания до середины сентября, отправятся домой судном Морспасфлота. Остальным ученым предоставят консульское сопровождение, которое поможет им покинуть Норвегию воздушным путем.

«Все люди сейчас в безопасности, работают в Баренцбурге, в общем-то, чувствуют себя хорошо, мы на постоянной связи», — подчеркнул Чекунков.

Решение об аресте «Профессора Молчанова» на Шпицбергене окружной суд Норд-Тромса вынес 31 августа — по заявлению украинской компании «Нафтогаз».

Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что арест судна «Профессор Молчанов» является нарушением международного права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия норвежских властей проявлением пиратства.

Участники российской экспедиции узнали об аресте судна из СМИ. «Профессор Молчанов» участвует в экспедиции Русского географического общества по изучению российского наследия на Шпицбергене и сейчас находится в Баренцбурге.

Весной 2026 года французские власти задержали в Средиземном море судно Deyna, которое связывали с Россией. Позднее его отпустили.