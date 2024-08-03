В России начали рассылать СМС-сообщения с номера 117 с призывом заключать контракт с Минобороны, пишут журналисты. Скриншот с таким сообщением есть в распоряжении RTVI.
«Заключай контракт с Минобороны: сразу от 800 т.р. и льготы. Звони 117!» — говорится в тексте СМС, которое пришло с номера 117 в субботу, 3 августа.
При звонке по номеру 117 отвечает голосовой помощник горячей линии Минобороны и предлагает выбрать один из трех интересующих вопросов в тональном режиме:
- о работе Единого центра участников военной операции и их семей,
- о проведении СВО,
- о поступлении на контрактную службу.
О том, что все российские сотовые операторы начнут рассылку сообщений с призывом заключать контракт с Минобороны, 1 августа сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник в телеком-среде. В публикации отмечалось, что СМС будут приходить с номера 117.
Об открытии «дополнительного номера горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции» — 117 — Минобороны сообщило в марте 2023 года.
В соцсетях военного ведомства регулярно появляются публикации с призывом «присоединяться к СВОим» и заключить контракт на службу в Вооруженных силах России. В таких постах указывается, что подробности можно получить, позвонив по номеру 117.
В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключая контракт на участие в военной операции на Украине с 1 августа по 31 декабря 2024 года, получат единовременную выплату в размере 400 тыс. рублей.
Тем же указом глава государства рекомендовал главам субъектов с 1 августа ввести единовременную выплату из регионального бюджета в размере не менее 400 тыс. рублей. В случае, если регионы последуют рекомендации президента, общая сумма выплаты за вступление в ряды Вооруженных сил может составить 800 тыс. рублей — такая сумма указана в СМС-сообщениях, которые приходят с номера 117.