В России начали рассылать СМС-сообщения с номера 117 с призывом заключать контракт с Минобороны, пишут журналисты. Скриншот с таким сообщением есть в распоряжении RTVI.

«Заключай контракт с Минобороны: сразу от 800 т.р. и льготы. Звони 117!» — говорится в тексте СМС, которое пришло с номера 117 в субботу, 3 августа.

При звонке по номеру 117 отвечает голосовой помощник горячей линии Минобороны и предлагает выбрать один из трех интересующих вопросов в тональном режиме:

о работе Единого центра участников военной операции и их семей,

о проведении СВО,

о поступлении на контрактную службу.

О том, что все российские сотовые операторы начнут рассылку сообщений с призывом заключать контракт с Минобороны, 1 августа сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник в телеком-среде. В публикации отмечалось, что СМС будут приходить с номера 117.

Об открытии «дополнительного номера горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции» — 117 — Минобороны сообщило в марте 2023 года.

В соцсетях военного ведомства регулярно появляются публикации с призывом «присоединяться к СВОим» и заключить контракт на службу в Вооруженных силах России. В таких постах указывается, что подробности можно получить, позвонив по номеру 117.