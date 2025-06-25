Россияне могут восполнить недостаток пенсионных баллов с помощью добровольного пенсионного страхования. Об этом сообщила Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве, в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, граждане вправе заключить договор с Пенсионным фондом для внесения дополнительных платежей, которые в дальнейшем конвертируются в пенсионные баллы. Однако она напомнила о существующих ограничениях, касающихся минимального и максимального размера ежегодных взносов.

Экономист обратила внимание на то, что максимальный стаж, который можно приобрести таким образом, составляет 7,5 года, за исключением самозанятых — для них допустимо купить до 15 лет стажа. При этом нельзя сразу оплатить стаж за три года: если не хватает именно этого срока, взносы придется вносить на протяжении трех лет.

В 2025 году минимальный годовой страховой взнос эквивалентен 0,98 пенсионного балла (59 241 рубль), а максимальный — 7,81 балла (473 932 рубля).

Капустина подчеркнула, что ключевым фактором размера пенсии является время выхода на нее. Отсрочка оформления пенсии на срок от 1 до 5 лет позволяет увеличить выплаты за счет премиальных коэффициентов: основная часть пенсии может вырасти на 5—40%, а страховая — на 7—70%.

Кроме того, каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста существенно повышает будущие выплаты, тогда как перерывы в трудовой деятельности негативно сказываются на пенсионных перспективах.

Профессор также отметила, что государство компенсирует некоторые социально значимые периоды, включая уход за ребенком до 1,5 лет (но не более 6 лет в сумме), за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет, а также время прохождения военной службы. Обучение в вузе не включается в страховой стаж, что, по ее словам, может создать риски для пенсионеров, потративших значительное время на образование.

Напомним, в феврале 2025 года депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что для получения пенсии в размере 110 тысяч рублей в России нужно накопить 639 пенсионных баллов. По его мнению, добиться этого «маловероятно, поскольку за год стажа можно получить максимум 10 баллов при зарплате 230 тыс. рублей». Чтобы получить 639 баллов, нужно получать по 230 тыс. в месяц на протяжении почти 64 лет.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева в комментарии RTVI назвала «концептуально правильным» то, что пенсионная система вне зависимости от зарплаты и объема уплаченных взносов рассчитывается так, что «все равно будет иметь уравнительный характер».

«Нужно систему менять, пенсионные баллы тут считать совершенно бесполезно. Потому что сама по себе система этих баллов рассчитана таким образом, что с высоким заработком вы никогда не можете накопить баллы, достаточные, чтобы замещать вашу высокую зарплату», — поясняла она.

С 2025 года для оформления страховой пенсии требуется не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Каждый накопленный балл увеличивает размер пенсии на 142,76 рубля.

Сенатор Ольга Епифанова ранее сообщила, что в 2025 году стоимость одного пенсионного балла составит 59,2 тысячи рублей. Эта сумма рассчитывается исходя из МРОТ: его умножают на 12 месяцев и на 22%.

В 2025 году минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 22 440 рублей, поэтому максимальный взнос, который можно внести, в восемь раз превышает минимальный и достигает 473 932,8 рубля. При полной оплате этой суммы на лицевой счет в Социальном фонде будет зачислено 7,808 пенсионного балла.

Епифанова уточнила, что в 2025 году приобретать пенсионные баллы смогут только неработающие граждане, те, кто трудится неофициально, а также индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, самозанятые и россияне, работающие за границей, но получающие пенсию в России.