В Литве нашли россиянина, который в середине июня спрыгнул с транзитного поезда Адлер — Калининград в районе пограничного города Кибартай и бесследно исчез. Об этом 1 августа сообщил Департамент стратегических коммуникаций МВД страны.

«Найден гражданин России, сбежавший из калининградского транзитного поезда в июне. Уполномоченным службам известно его местонахождение, однако подробности не могут быть раскрыты в связи с проводимым расследованием», — приводит текст релиза новостной сайт Alfa.lt.

Литовское информагентство BNS и сайт 15min.lt называют имя сбежавшего россиянина — Даниил Мухаметов.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович ранее заявил, что проведенная внутренняя проверка не выявила нарушений в действиях литовских должностных лиц в ответ на этот инцидент.

Сообщение о том, что россиянин 2004 года рождения выпрыгнул из движущегося транзитного поезда, поступило на пограничный железнодорожный контрольный пункт Кибартай утром 17 июня. Это случилось за 25 минут до запланированного прибытия состава на одноименную станцию. Проводница заметила открытые двери вагона, через которые мог спрыгнуть пассажир.

В поисках россиянина участвовали пограничный вертолет, беспилотники и кинологи с собаками, однако следов они не обнаружили. Власти Литвы начали административное расследование. Сообщалось, что россиянину грозит штраф от 70 до 300 евро и что после задержания его вышлют из страны.

Российские телеграм-каналы писали, что сбежавший из поезда россиянин родом из Башкирии, но последние несколько лет жил в подмосковном Домодедово и предположительно работал на железной дороге. Его отец рассказал, что тот «ищет место, где жить хорошо». Родственники уверяли, что он не состоял в запрещенных организациях и не придерживался радикальных взглядов.

В начала июля Каунасская окружная прокуратура сообщила, что начато досудебное расследование в отношении россиянина по факту незаконного пересечения государственной границы. За это по местным законам грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет, отмечает LRT.lt. Как пояснили в прокуратуре, досудебное расследование позволит принять дополнительные меры по поиску беглеца, в том числе объявить его в международный розыск.