Чтобы «свести концы с концами», российским семьям в 2024 году было нужно не менее 73,9 тыс. рублей в месяц (в 2022 году этот показатель составлял 67,5 тыс.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Если семья с детьми, то минимальные расходы на покупку всего необходимого составили в среднем 99,9 тыс. рублей. Если речь о многодетной семье, то в месяц им требовалось около 114,2 тыс. рублей, семьям с детьми-инвалидами — 101,2 тыс. рублей.

При этом, согласно данным Росстата, жизнь для семей в городе не сильно дороже, чем в сельской местности, — 74,2 тыс. рублей на «сведение концов с концами» против 72,5 соответственно.

Исследование Росстата проводится один раз в два года и охватывает 60 тыс. российских домохозяйств. Официальная инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%, в феврале она превысила 10%.

В 2022 году российским домохозяйствам, согласно данным исследования, в месяц было нужно минимум 67,5 тыс. рублей. О затруднениях тогда рассказывали 9,3% семей, в 2024 году — 5,8%.

Ранее Росстат сообщил, что в IV квартале 2024 года инфляция составила 108,98% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По данным ведомства, за этот период доходы россиян составили 34,1 трлн рублей и оказались на 18,4% выше, чем в последние три месяца 2023 года, а среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 100 620 рублей, что на 18,8% выше показателя годичной давности в номинальном выражении и на 9% — в реальном.