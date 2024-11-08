Один из крупных китайских автоконцернов может принять участие в строительстве нового завода с передовыми технологиями на территории России. Об этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал в ходе выступления на всероссийском форуме «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства».

Глава госкорпорации поделился, что во время недавней командировки в Китай посетил завод крупной автомобилестроительной компании, роботизация которой его впечатлила. Чемезов не стал уточнять, о какой именно китайской компании идет речь.

«Очень передовое производство — больше тысячи роботов и почти ни одного человека в цехах. Мы с ними договорились, что постараемся построить такой же завод где-нибудь у нас, может быть в Подмосковье или в Сибири… Они готовы нам помочь», — рассказал Чемезов (цитата по «Интерфакс«).

Подробности проекта он не раскрыл.

«Интерфакс» сообщает, что на сегодняшний день в России есть только один китайский автопроизводитель, который выпускает автомобили с высокой степенью локализации. Это компания Great Wall, которая производит автомобили под брендом Haval в рамках специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли. Завод Haval в России начал работу в июне 2019 года и стал первым предприятием полного цикла производства для китайского бренда за рубежом.

По словам Чемезова, ключевая цель «Ростеха» на ближайшие пять-десять лет — «обеспечить России технологический суверенитет, создавая собственную отечественную продукцию». Он заявил, что после ухода зарубежных компаний Россия пытается работать на опережение и разрабатывать изделия, «которые никто, кроме нас, в мире еще не делает».

В конце октября глава госкорпорации говорил, что из-за высокого уровня ключевой ставки в 19% «Ростех» может перестать экспортировать высокотехнологичную продукцию. По его словам, портфель экспортных оружейных заказов «Рособоронэкспорта» по результатам 2023 года достиг около $55 млрд.

С 2022 по 2023 год в Амурской области при участии китайских компаний построили газоперерабатывающий завод и открыли фабрику по производству и переработке древесины.

В марте 2024 года в Тульской области заработал завод по производству автомобильных двигателей китайского автоконцерна Great Wall Motor (GWM). Также в регионе запущен выпуск китайских автомобилей Haval.