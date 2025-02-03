Участники военной операции на Украине, использующие в речи мат, «в первую очередь» погибают или получают ранения. Об этом заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков на пресс-конференции по случаю Всемирного дня борьбы с ненормативной лексикой. Видеофрагмент его выступления публикует Daily Storm.

По словам Волкова, священники напутствуют как молодых, так и «бывалых» бойцов, которые отправляются в зону СВО, чтобы они не ругались матом на передовой. Он отметил, что для светского человека это, «казалось бы, что-то странное»: в зоне боевых действий «стреляют, там страшно, все эмоции <…> высвобождаются, по-другому нельзя сказать, быстро отдать приказ можно только матом».

«Но мы всегда об этом говорим: не ругайся матом на передовой. Взял в руки оружие — забудь про матерные слова. Сидишь в где-нибудь в укрытии с друзьями-бойцами — не ругайся матом при каком-то дружеском общении», — сказал Волков.

По словам священника, «ребята приходят обратно и говорят, что погибают или получают ранения в первую очередь те, кто ругается матом».

«Это закон, это не то, что я сейчас придумал. Он работает, потому что в мате есть духовная подоплека, и люди, которые пытаются изо всех сил, даже в этих абсолютно экстремальных условиях для себя <…>, воздерживаться от матерной лексики, гораздо более сохранны, в том числе в условиях боевых действий», — заявил иерей.

Он добавил, что мат — это «не шутки и не просто набор из пяти слов», а «глубинная духовная дьявольская составляющая, которая существенным образом влияет на состояние человека».

В конце января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал поставить мату такой же заслон, как и алкоголизму. Глава РПЦ заявил, что ненормативная лексика «легитимизируется в обществе», может прозвучать в кино и со сцены театра, а в интернете распространяется «безбарьерно и абсолютно бесконтрольно». Патриарх также назвал мат богохульством и оскорблением святости материнства.

В ноябре тема распространения мата поднималась на заседании с участием президента России Владимира Путина. Актриса Екатерина Гусева, обращаясь к главе государства, назвала обсценную лексику «антимолитвой», призвав защитить русский язык. Путин отметил, что мат является частью языка и «от этого никуда не деться». В то же время он согласился со словами Гусевой в том, что нецензурная брань — это «антимолитва», и призвал повышать культуру речи.