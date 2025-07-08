RTVI продолжает расширять глобальную дистрибуцию: в июле канал впервые стал доступен в сети кабельного оператора в Африке, заключив соглашение с ведущим провайдером Мали — Malivision. Потенциальный охват вещания составляет более трех миллионов зрителей.

Malivision начала вещание в 1995 году, а в 2004-м стала первым оператором в Африке, перешедшим с аналогового на цифровое телевидение. Сегодня компания — лидер DTT-рынка Мали, транслирующий более 120 национальных и международных каналов.

«В 2022 году мы запустили вещание для русскоязычной аудитории в 64 странах и республиках Африки. Сделка с Malivision — еще один шаг к нашей цели — быть ближе к зрителям по всему миру. В Африке сегодня проживает значительная часть русскоязычного населения, и мы рады предоставить им доступ к качественному информационному и развлекательному контенту на родном языке», — отметил CEO медиагруппы Дмитрий Сурьянинов.

Также он рассказал о том, что RTVI развивается в регионе не только в рамках задач глобальной дистрибуции — в этом году команда выпустила цикл документальных фильмов, снятых в Африке. Проект вызвал широкий интерес у международной аудитории.

«Запуск в Malivision укрепляет позиции RTVI в регионе и открывает новые возможности для роста аудитории. Наличие русскоязычного телеканала в пакете для зрителей становится важным критерием для африканских операторов: это дает образовательный потенциал для изучения русского языка местной аудиторией и, в то же время, служит мостом для русскоязычных диаспор, обеспечивая доступ к событиям в мире на русском языке. Мы планируем дальнейшее расширение сотрудничества с локальными операторами в этом регионе», — добавил Андрей Попов, директор глобальной дистрибуции RTVI.

RTVI станет ценным дополнением к контенту Malivision, особенно для русскоязычной аудитории, считает СЕО Malivision Серж Дергам.

«Наша платформа создает отличные возможности для развития канала не только в Мали, но и в других африканских регионах. Мы рассчитываем на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с RTVI», — подчеркнул он.

В феврале 2025 года RTVI запустился в базовых пакетах крупнейшего оператора Швейцарии Swisscom. А в апреле — в сети крупнейшего телеком-провайдера Франции FREE.