РЖД анонсировали выплату компенсаций семьям жерт столкновения поезда с автобусом в Ярославской области — по 3 млн рублей на каждого из семи погибших. Что еще известно об аварии — в материале RTVI.

В своем телеграм-канале РЖД сообщили, что «оказывают всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей трагического происшествия».

Виновником аварии стал пьяный диспетчер железнодорожного переезда, сообщил ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев. «Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — написал в своем телеграм-канале глава региона.

Он также привел уточненные подробности «страшного ДТП»: в селе Берендеево Переславского района Ярославской области скорый поезд №15 «Архангельск — Москва» 1 апреля столкнулся с рейсовым автобусом №102, который ехал из села Бектышево в Переславль-Залесский.

В автобусе погибли все — шесть пассажиров, включая несовершеннолетнюю девушку, и водитель (хотя вскоре после ЧП сообщалось о восьми погибших). В поезде пострадал машинист, но врачи оценили его состояние как близкое к удовлетворительному, и он отказался от госпитализации.

Завтра, 3 апреля, в Переславле объявлен день траура, сообщил глава городского округа Дмитрий Зяблицкий. «Все развлекательные мероприятия отменены. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Весь округ скорбит вместе с вами. Семьям погибших будут произведены выплаты», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В соцсетях и СМИ опубликовано видео с переезда, снятое незадолго до столкновения. Судя по нему, когда автобус выехал на пути, перед ним опустился шлагбаум. Водитель высунулся из окна и что-то кричал человеку, который выбежал к автобусу. Тот подскочил к шлагбауму и попытался его поднять. На этом запись обрывается.

Версия о том, что причиной аварии стал «человеческий фактор», была выдвинута вскоре после ЧП, пишет ярославский губернатор. Однако пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщала, что автобус застрял на переезде из-за технической неисправности.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Наказание по ней — принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет, в обоих случаях — с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования дела. «Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — подчеркивается в сообщении комитета.

Под особый контроль ход расследования и его результаты взял прокурор Ярославской области Александр Лоренц, сообщила региональная прокуратура. «В целях координации действий сотрудников правоохранительных органов прокурор области выезжал на место дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении.