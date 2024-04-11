С космодрома Восточный с третьей попытки успешно запущена тяжелая ракета-носитель «Ангара А-5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой. Трансляцию вел Роскосмос.

Примерно через 12,5 минуты после пуска разгонный блок с полезной нагрузкой отделится от третьей ступени «Ангары» и продолжит ее выведение на целевую орбиту.

Пуск был изначально запланирован на 9 апреля, но за две минуты до времени старта автоматика остановила процесс из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока ракеты-носителя, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. Он добавил, что в этой ситуации предусмотрен слив топлива.

Старт перенесли на сутки, но 10 апреля его снова отменили в последний момент и перенесли еще на 24 часа.

Этот пуск открыл летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур», стартовый стол которого построили специально для запуска всех ракет «Ангара», от легких до тяжелых. Ранее ракеты этого семейства стартовали только с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Также запуск стал началом летных испытаний разгонного блока «Орион», который может до пяти раз включать свою двигательную установку, чтобы доставить спутник на нужную орбиту.

Российский проект «Ангара» предусматривает создание унифицированных ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. С их помощью планируется выводить на орбиту различные космические аппараты: спутники, космические корабли, автоматические межпланетные станции.

«Ангара А-5» — первая ракета-носитель тяжелого класса, полностью разработанная в России после распада СССР. Ее заправляют кислородом и керосином, что считается экологически чистым топливом. В ближайшей перспективе «Ангара» должна полностью заменить ракету-носитель «Протон-М», в которой используется топливо с токсичными компонентами и которую запускают с Байконура в Казахстане.

Летные испытания ракет «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году.