Иноагентом могут признать даже инопланетянина, если будет действовать «против России», заявил замглавы Минюста Олег Свириденко. Он добавил, что российское законодательство раньше «работало нормально», но все изменилось из-за влияния «коллективного Запада».

Комментируя поправки к закону об иноагентах, вступившие в силу в начале мая, Свириденко подчеркнул, что Россия не может «стоять на месте», а все обновления были «вынужденными и необходимыми».

«Принятым законом [об иноагентах] расширен субъектный состав иностранных агентов. И сегодня хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом», — сказал Свириденко.

Поправки к закону об иноагентах расширяют возможности присвоения этого статуса. Теперь его можно получить не только за сотрудничество с иностранными организациями, действующими против интересов России, но и за вовлечение в такую деятельность или ее финансирование.

Также статус иноагента будет присваиваться тем, кто вовлекает граждан в сбор военно-технической информации, которая может быть использована представителями иностранных спецслужб против безопасности России.

Свириденко накануне рассказал, что на сегодняшний день иноагенты открыли 561 счет, 88 из которых принадлежат юрлицам, а 473 — физлицам. Он добавил, что лишь один человек из реестра сам подал заявление о включении себя в этот список.

В начале апреля депутаты Госдумы приняли законы, усиливающие контроль за деятельностью иноагентов. Теперь в реестр можно попасть по новым признакам, а для уже зарегистрированных иноагентов ужесточились условия.

В конце 2024 года иноагентов обязали открывать специальные рублевые счета для заработка в России. До снятия статуса снять деньги с этих счетов невозможно.