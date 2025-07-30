После начала специальной военной операции (СВО) на Украине россияне отдали за оформление шенгенских виз 11,2 млрд рублей, из которых по меньшей мере 5,8 млрд рублей составила переплата по сравнению со стоимостью этой услуги в более ранний период. Об этом со ссылкой на данные Евростата пишут «Ведомости».

Из этих данных следует, что в 2023 году оформление «шенгена» обошлось россиянам в 3,9 млрд рублей, а в 2024 году — уже в 5 млрд рублей. При подсчетах не учитывались дополнительные траты (например, плата за услуги визовых центров и других посредников) и различные сервисные сборы, которые разнятся в зависимости от выдающей визу страны ЕС.

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) и гендиректор турфирмы VCP Travel Михаил Абасов утверждает, что в 2024 году россияне заплатили за «шенгены» в общей сложности 5,5 млрд рублей вместо прежних 2,1 млрд рублей — то есть переплатили около 3,4 млрд рублей.

PR-директор туроператора «Tez Tour Россия» Жанна Богачева пояснила, что из-за повышения сервисных сборов и колебаний курсов валют при оформлении шенгенской визы россиянам приходится платить как минимум вдвое больше по сравнению с ценами и условиями до начала СВО.

В качестве примера «Ведомости» привели греческую визу, которая в начале 2022 года стоила приблизительно 5 тысяч рублей, а сейчас обходится в 11 тысяч рублей.

Количество выданных шенгенских виз в 2024 году выросло на 21% в годовом исчислении и составило 542 тысячи штук. Несмотря на этот прирост, спрос на оформление виз в страны шенгенской зоны в России по-прежнему в 7,5 раза меньше, чем до начала пандемии коронавируса. Для сравнения: в «доковидном» 2019 году россиянам было выдано 4,05 млн таких виз.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что спад спроса на шенгенские визы среди россиян начался в связи с пандемией COVID-19, в ходе которой количество выдаваемых в стране «шенгенов» снизилось сначала до 0,64 млн штук, а еще через год — до 0,51 млн штук.

Потом на ситуацию начали влиять санкционные меры западных стран — закрытие воздушного пространства для российских авиакомпаний и отказ иностранных перевозчиков обслуживать российское направление, отмена упрощенной системы выдачи виз, повышение консульского сбора и увеличение длительности срока рассмотрения заявок, а также полный отказ некоторых стран от выдачи туристических виз гражданам РФ.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений по этому поводу, большинство стран Шенгена стали выдавать россиянам однократные туристические визы со сроком действия под одну заявленную поездку. Резко выросло число отказов: в 2019 году они составляли всего полтора процента от общего числа заявок, в 2023 году их доля достигла 10%, а в 2024 году — 7,4%.

Консульства стали более придирчиво изучать платежеспособность туриста и предоставленные им доказательства стабильности доходов, ужесточились и требования к другим документам, включаемым в заявку при подаче виз, пояснил Абасов.

По его словам, восстановление интереса россиян к поездкам в Европу, которое фиксируют туроператоры в последнее время, связано не с повышением доступности этого направления для путешественников из РФ, а с их адаптацией к новым ужесточенным условиям. Богачева добавила, что если раньше многие европейские страны были массовыми туристическими направлениями для россиян, то сейчас они доступны только туристам с высоким уровнем дохода, которые могут подтвердить свою платежеспособность, а также позволить себе купить отели и авиабилеты, осознавая, что в случае отказа в выдаче визы потеряют на этом крупную сумму.