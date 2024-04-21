Число заявок россиян на получение шенгенских виз превышает пропускную способность европейских консульств, пишет РБК со ссылкой на визовых агентов и участников туристического рынка. По словам одного из собеседников издания, наибольшим спросом пользуются визы Италии, Франции и Испании.

Выбор связан с тем, что эти страны остаются «наиболее лояльными к россиянам» в плане срока действия визы, пояснила гендиректор сети «Единый Визовый Центр» Алина Гафурова. По ее словам, получать долгосрочные визы из-за роста спроса на них стало гораздо сложнее, поэтому людям чаще приходится обращаться к визовым агентам.

Директор агентства «Да-Турс» Лилия Феоктистова заявила, что по сравнению с прошлым годом на 20% больше людей стали подавать заявки на получение шенгенских виз. По ее мнению, рост связан с тем, что в основном россиянам стали выдавать более краткосрочные визы.

Участники рынка описывают ситуацию в визовых центрах как «напряженную». В частности, с записью на подачу документов во Францию возникли сложности из-за приближающихся Олимпийских Игр в Париже.

«Они сократили количество слотов, поэтому почти невозможно записаться на ближайшее время. Однако есть приоритетные слоты на подачу Франции — две-три недели, Италии и Испании — каждый день», — пояснила Гафурова.

Сложность при оформлении визы в европейских консульствах связана с тем, что в диппредставительствах ЕС сократили консульских сотрудников, а с наймом россиян на технические должности возникли проблемы, пишет РБК. Собеседник издания — директор визового агентства «Калинка Сервис» Игорь Асташкевич — предположил, что на самом деле визовые центры могли бы обрабатывать больше документов, но «консульства это не приветствуют».

Директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рекомендует путешественникам заниматься оформлением визы за два месяца до поездки: необходимо закладывать время на ожидание свободных слотов и рассмотрение документов.

В 2022 году ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Стоимость визового сбора увеличилась с €35 до €80, а срок рассмотрения заявления на визу — с 10 до 15 дней. Некоторые страны приостановили выдачу турвиз россиянам, однако 17 государств Шенгенского соглашения по-прежнему принимают заявления на такие визы. В их числе Австрия, Венгрия, Германия, Италия, Испания, Франция и др.

Помимо Италии, Франции и Испании, спросом у россиян также пользуются Кипр, Греция и Венгрия, отмечает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. При этом Болгария, на которую летом у российских туристов обычно повышается спрос, может столкнуться со снижением турпотока, поскольку после ее присоединения к Шенгенскому соглашению стоимость и сроки оформления визы увеличились, предупреждает собеседник РБК.

Туроператор «Русский экспресс» объясняет рост спроса на туры в страны ЕС тем, что россияне «за последние четыре года соскучились по поездкам в Европу». «Особенность европейского направления в том, что его нечем заменить: доступные россиянам Турция, Эмираты, Египет и направления Юго-Восточной Азии имеют совершенно иную специфику», — добавили в компании.

У Tez Tour объем бронирований в страны Европы вырос почти на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а у PAC Group — на 20%, пишет РБК.