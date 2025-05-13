С военного полигона под Ростовом-на-Дону сбежали десять бывших заключенных, подписавших контракт с Минобороны на отправку в зону военной операции. Эту информацию, ранее распространенную сайтом Donday, подтвердил региональному порталу 161.RU источник в силовых структурах.

Побег произошел в ночь на 9 мая. Сбежавшие должны были отправиться в зону боевых действий через несколько дней. Среди них были осужденные за тяжкие преступления, такие как грабеж, убийство, распространение наркотиков и другие.

«Утром не пришли в часть на выдачу обмундирования. Оружия при них не было. Все десять — заключенные», — сказал собеседник 161.RU.

По его словам, четверых беглецов задержали почти сразу при попытке выехать из Ростовской области. Еще шестерых пока не поймали, но установили местонахождение двоих из них и готовят их задержание, сообщил представитель силовых структур.

Как уточняет портал, среди сбежавших были в том числе осужденные за изнасилование и побои. Официальных сообщений по поводу инцидента от Минобороны, военной полиции и прокуратуры не было.

В апреле СМИ написали, что около ста военных попытались сбежать из части в Краснодарском крае, сломав забор. По данным телеграм-канала Baza, семерым в итоге удалось скрыться, четверо из них были оперативно задержаны. Троих оставшихся поймали позднее, сообщил канал «Краснодар | Телетайп». В МВД Краснодара сказали RT, что проверяют информацию о возможном побеге срочников. Позднее в Минобороны заявили, что участие военнослужащих срочной службы не подтверждается.