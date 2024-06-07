Не менее двух лет будет накапливать воду Каховское водохранилище после восстановления плотины, сказал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, само восстановление объекта займет не более одного года после начала работ.

«Будет принято решение, и в достаточно быстрые сроки этот объект, серьезнейший объект инфраструктуры обеспечивающий, будет восстановлен. Другое дело, накопление воды потребует не менее двух лет, чтобы объем водохранилища был восстановлен. За несколько дней после того, как была разрушена плотина, более 17 кубических километров воды было сброшено бесцельно в Черное море», — сказал Сальдо.

Он также подчеркнул, что сброшенная вода нанесла ущерб «всей протяженности».

По словам Сальдо, необходимо восстановить плотину и саму ГЭС, так как водохранилище обеспечит орошение сельхозземель региона. Он пояснил, что после принятия решения о восстановлении плотины работы можно провести достаточно быстро.

Прорыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня 2023 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь идет о «преднамеренной диверсии украинской стороны». На Западе и в Киеве ответственность за разрушение Каховской ГЭС возложили на Москву. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что имел место «внутренний подрыв конструкций».

Из зоны бедствия эвакуировали около 9 тыс. человек, 59 человек погибли. Полная ликвидация основных последствий наводнения заняла несколько месяцев.

Общий ущерб Херсонской области власти предварительно оценили в 40 млрд руб. Ранее Сальдо говорил, что начать восстановительные работы можно будет только после завершения боевых действий.