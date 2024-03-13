Штурмовая группа служащих из группировки войск «Днепр» в ночь на 13 марта провела «дерзкий рейд» на правый берег реки Днепр, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, Вооруженные силы Украины понесли потери.

«Объединенная штурмовая группа бойцов группировки войск “Днепр” минувшей ночью провела дерзкий рейд на правый берег реки», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, морские пехотинцы, десантники и добровольцы высадились с плавсредств у основания Антоновского моста, «противник не успел вовремя среагировать». Военные уничтожили несколько позиций ВСУ, «в том числе пункт управления БПЛА и станцию РЭБ, пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы», написал Сальдо.

Он добавил, что российским военным после этого «удалось отойти на левый берег без безвозвратных потерь», а украинская сторона потеряла до 30 военных.

Сальдо подчеркнул, что «десант высадился на том же самом месте, где в 1944 году солдаты Маргелова захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом ко взлому фашистской обороны». «Так наши доблестные воины напомнили захватчикам о том, что победа будет за нами, как и 80 лет назад», — уверен губернатор.

Город Херсон, расположенный на правом берегу Днепра, был взят российскими войсками под контроль в начале марта 2022 года. Вооруженные силы Украины вернули контроль над городом в ноябре того же года. Российские войска тогда отошли на левый берег Днепра, что было объяснено желанием сохранить жизни военнослужащих и «в целом боеспособность группировки войск».