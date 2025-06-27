Россия собирается сокращать свои расходы на оборону, в отличие от стран Запада, которые намерены их повышать. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

Нынешние военные расходы страны глава государства назвал «немаленькими», уточнив, что они составляют 6,3% ВВП, или 13,5 трлн рублей.

«Много это или мало? Я считаю, что много. Это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, которую мы должны решать, и мы решаем её достойно», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия тратит средства на поддержание собственного оборонно-промышленного комплекса, «на нас самих, на любимых и родных». Страны НАТО, которые на недавнем саммите альянса договорились повысить оборонные расходы до 5% ВВП, будут тратить эти средства на «закупку в США и на поддержку их оборонно-промышленного комплекса», отметил российский лидер.

«Но теперь самое главное. Мы-то планируем сокращение расходов на оборону, и в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем. <…> А Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям, мы или они?» — заявил Путин.

Он отметил, что Россия хочет завершить военную операцию на Украине «с нужным нам результатом», и военные расходы рассчитываются «именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО».

Путин добавил, что одновременно с заявлениями о якобы имеющихся у России планах напасть на страны НАТО на Западе говорят о «проблемах» в российской армии.

«Логика-то где? Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Чушь несут, сами в это точно не верят, а свое население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег, чтобы они согласились нести тяжелое бремя расходов в социальной сфере», — сказал российский президент.

Он выразил мнение, что решение стран НАТО увеличить расходы на оборону не улучшит для них ситуацию в сфере безопасности, но будет «неизменно ухудшать» положение в экономической и социальной сферах.

Говоря о состоянии российской экономики в общем, Путин отметил, что в 2024 году ее рост составил 4,3%. В этом году показатель, по его словам, будет «скромнее намного» в связи с «целенаправленными» мерами борьбы с инфляцией.

«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там. А нас хоронят постоянно, не переставая», — заявил Путин.

По его словам, в еврозоне рост экономики составил всего 0,9%, а Франция и Германия «балансируют на грани рецессии».