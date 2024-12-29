Пассажирский самолет Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM совершил аварийную посадку в норвежском аэропорту, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба компании. Это уже третье за сутки подобное авиапроисшествие в мире.

Инцидент произошел вечером 28 декабря. Самолет следовал из Осло в Амстердам, но экстренно приземлился в аэропорту Торп, расположенном близ норвежского Саннефьорда.

После приземления Boeing 737 на небольшой скорости съехал с взлетно-посадочной полосы в траву. На борту находились 176 пассажиров и шесть членов экипажа — никто из них не пострадал, заверили в KLM.

«Я никогда не слышала таких громких аплодисментов [как после приземления Boeing 737 KLM]», — сказала NRK одна из женщин, находившихся на борту. Другие пассажиры отметили, что аварийная посадка прошла успешно, а атмосфера на лайнере была спокойной.

Собеседники NRK заявили, что у самолета была проколота шина и наблюдались проблемы с гидравликой. В полиции также сообщили, что лайнер совершил вынужденную посадку после сообщения об отказе гидравлики, передает издание. По данным VG, пилоты потеряли управление и не смогли остановить самолет в пределах взлетно-посадочной полосы.

«Пока рано говорить что-либо о причине, но мы расследуем [все обстоятельства произошедшего]», — сказал руководитель оперативного отдела полиции Эспен Рейте.

Boeing 737 KLM на время заблокировал вылеты других самолетов из аэропорта, поскольку судно застряло в грязи рядом со взлетно-посадочной полосой. NRK писало, что из-за этого отменились или перенеслись рейсы около 5 тыс. пассажиров.

«Время от времени у нас случаются так называемые аварийные посадки, но посадка, подобная той, что произошла прошлой ночью, случается очень редко», — заявил менеджер по коммуникациям аэропорта Тин Кляйве-Матисен.

Пассажиров уже отправили автобусом в Осло и при необходимости разместили в гостинице. 29 декабря за ними отправят резервный борт, сообщила KLM. Им будет оказана помощь как в аэропорту Осло Гардермуэн, так и в Амстердаме.

В воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск), в Южной Корее разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Самолет летел из таиландского Бангкока в южнокорейский Муан, во время посадки он выкатился за пределы ВПП и врезался в ограждение, после чего разломился на две части и загорелся. Власти подтвердили гибель 179 из 181 человек.

Вечером 28 декабря за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту канадского Галифакса выкатился самолет авиакомпании PAL Airlines. По словам пассажирки Никки Валентайн, не сработало одно из колес шасси. Всех пассажиров и членов экипажа на борту удалось высадить. Инцидент привел к кратковременному закрытию летного поля, отметили представители воздушной гавани.