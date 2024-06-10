Самолет, на борту которого находятся вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, пропал с радаров. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление канцелярии президента.

По сообщению ведомства, самолет Сил обороны Малави «пропал с радаров» после того, как утром в понедельник, 10 июня, покинул малавийскую столицу Лилонгве.

Борт должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны после 10:00 по местному времени (11:00 мск).

Президент страны Лазарус Чаквера поручил начать поисково-спасательную операцию. Чаквера отменил свой запланированный отлет на Багамы.

В мае при крушении вертолета погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Вместе с ним погибли находившиеся на борту глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, имам пятничной молитвы в Тебризе аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем и глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати.

Обломки вертолета после почти десятичасовой поисково-спасательной операции обнаружили на следующий день, 20 мая. 23 мая Генштаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет о причинах крушения вертолета президента, в котором говорится, что на обломках судна нет «следов воздействия пуль или аналогичных им средств». Расследование все еще продолжается.

После гибели главы государства и.о. президента Ирана стал Мохаммад Мохбер, который с августа 2021 года занимал должность вице-президента. В ближайшие 50 дней в стране должны состояться внеочередные президентские выборы.