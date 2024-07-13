Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 12 июля около 15:00 мск потерпел крушение в Коломенском районе Московской области во время выполнения тестового полета после планового ремонта. Находившиеся на борту члены экипажа погибли. RTVI собрал все, что известно о авиакатастрофе на вечер 12 июля.

Крушение

По словам источника в оперативных службах, самолет совершил взлет в 14.52 мск. Последний сеанс связи с диспетчером прошел в 14.56 мск. По предварительной информации, лайнер потерпел крушение в 15.02 мск. Во время возникновения нештатной ситуации он находился на высоте около 900 метров.

В правоохранительных органах рассказали, что экипаж успел подать сигнал бедствия один раз, после чего борт исчез с радаров.

В оперативных службах сообщили, что потерпевший крушение самолет летел с авиазавода под Луховицами в аэропорт Внуково. Позднее глава Коломны Александр Гречищев написал, что Superjet потерпел крушение в лесном массиве вблизи деревни Большое Карасево.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что самолет совершал перелет в соответствии с принятым планом.

«Воздушное судно осуществляло полет в соответствии с принятым планом полета, в соответствии с поступившей заявкой и одобренной оперативными органами Единой системой организации воздушного движения», — отметил он.

Ядров также рассказал, что в ходе поисково-спасательных работ были найдены бортовые самописцы (черные ящики). В правоохранительных органах уточнили, что параметрический и речевой самописцы подлежат расшифровке.

Версии

В качестве основной версии крушения в оперативных службах назвали отказ двигателя, который мог произойти по техническим причинам.

Позднее источник в авиационных службах заявил, что в качестве одной из рабочих гипотез рассматривается попадание птицы в двигатель лайнера.

«На небольшой высоте и при небольшой скорости борта это приводит к быстрому развитию катастрофической ситуации», — отметил он.

По словам другого источника, причиной крушения мог стать критический отказ систем, связанный с работой бортовой электроники.

Расследование В Следственном комитете (СК) заявили о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Глава СК Александр Бастрыкин поручил и.о. главы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Виктору Козлову доложить о ходе следствия.

Помимо этого, в Росавиации сообщили, что расследованием крушения лайнера займется Межгосударственный авиационный комитет при участии специалистов ведомства. В правоохранительных органах рассказали, что на заводе, где самолет проходил ремонт, следователи приступили к изъятию документации, а также образцов топлива для проведения экспертиз.

Sukhoi Superjet 100

После публикаций о падении самолета «Sukhoi Superjet 100» в Коломенском районе Подмосковья, в оперативных службах сообщили, что лайнер принадлежит «Газпрому». На его борту находились пилоты «Гражданских самолетов «Сухого», который совершали тестовый полет после планового ремонта.

В авиационных службах назвали имя командира лайнера — им был Евгений Булавко. По информации его коллег, мужчина был опытным пилотом, работал в «Газпром авиа» и в Nordstar.

Позднее в Минпромторге уточнили, что речь идет не об импортозамещенном самолете Sukhoi Superjet 100 New-95.

«Это не Sukhoi Superjet 100 New-95. Он сейчас проходит летные испытания в районе Жуковского и готовится заходить на посадку. Экипаж на связи. По предварительной информации, крушение потерпел борт одной из гражданских авиакомпаний, который совершал перегонный рейс. Пассажиров на борту не было», — заявили в Минпромторге.

Самолет был выпущен в 2014 году и передан в распоряжение «Газпрома» в 2015 году, сообщили в авиационных службах. Компания была единственным эксплуатантом лайнера, а сам авиаборт находился в лизинге. Срок летной годности воздушного судна должен был истечь в 2030 году. Самолет отправился в первый коммерческий рейс в 2016 году, а в начале мая 2024 года совершил последний коммерческий перелет.

Авиаборт был застрахован в компании «Согаз», где выразили готовность в оперативном режиме осуществить выплаты семьям и близким погибших.