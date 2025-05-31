Украинские системы ПВО Patriot, истребители F-16 и Mirage 2000 будут подключены к «военному Wi-Fi» НАТО — системе Link-16. Об этом заявила замглавы Минобороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

По ее словам, ведомство подписало лицензионное соглашение о применении некоммерческого программного обеспечения НАТО, известного как системный интерфейс Центра управления и оповещения (CRC System Interface или CSI).

Таким образом, военные самолеты Украины будут действовать в единой цифровой системе НАТО, что позволит проводить полноценные согласованные операции с партнерами, уточнили в министерстве.

«Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 — “военного Wi-Fi” НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи», — сказала она.

CSI — это система, объединяющая программное и аппаратное обеспечение для обмена тактической информацией. Она используется для координации действий авиации и средств противовоздушной обороны. CSI обеспечивает быстрый и надежный обмен данными через различные тактические каналы связи, она фильтрует, контролирует и синхронизирует информацию в реальном времени.

CSI поддерживает все основные протоколы обмена данными НАТО, в частности: ATDL 1, Link 1, Link 11B, NASAMS (native protocol), MBDL, JREAP-C и Link 16.

«CSI использует большинство стран НАТО, поэтому ее внедрение обеспечит полную совместимость с партнерами. Не просто мечтаем о совместных операциях с союзниками, а делаем это реальностью», — добавила Черногоренко.

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия улучшила свои баллистические ракеты «Искандер-М», и теперь системы ПВО Patriot стали против них менее эффективными. По его словам, системе Patriot, которая обычно способна «высчитать точку перехвата ракет», сложнее «эту точку предсказать», когда ракета летит «по такой квазибаллистической траектории», то есть «не по прямой, а совершает маневры».

Игнат отметил, что эти факторы затрудняют перехват баллистических ракет и функционирование систем ПВО. Он добавил, что они активно ищут решение этой проблемы.