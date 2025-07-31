Нижегородский пес Кругетс, который не мог ходить из-за огромного веса, но под присмотром волонтеров и ветеринаров похудел до 50 кг, неожиданно умер в ночь на 31 июля — после того, как накануне ему стало плохо в госпитале. Об этом сообщили в местном фонде помощи бездомным животным «Сострадание НН».

«Ушел тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны… Нам очень больно и тяжело. Смерть стала неожиданной для всех, ведь буквально вчера ему стало плохо, а сегодня мы увидели страшное сообщение от врачей», — говорится в публикации.

Метиса алабая в возрасте примерно четырех лет с крайней степенью ожирения нашли на улице в частном секторе Нижнего Новгорода в октябре 2023 года. СМИ предположили, что хозяева раскормили питомца до состояния, при котором он утратил способность передвигаться, и выбросили.

Благодаря активности зооволонтеров в соцсетях Кругетс стал мемом, его начали называть самым толстым псом в России. Изначально в СМИ распространилась информация, что вес Кругетса на момент обнаружения составлял 100 кг. Но в октябре 2024 года в приюте фонда «Сострадание НН», куда его забрали, заявили, что данные первого взвешивания неверны, и на самом деле пес весил 80 кг.

Он практически не вставал на лапы и из-за большой нагрузки на суставы постоянно испытывал боль, поэтому его перевозили на тележке. Пса не сразу поместили в стационар, потому что там не было подходящих боксов, и из-за большого веса долго не могли сделать рентген. В приюте поясняли, что Кругетсу нужно похудеть хотя бы до 50 кг, чтобы начать полноценное лечение и тренировки.

Волонтеры, давшие собаке кличку, через соцсети собирали средства на дорогостоящие диетические корма и обезболивающие препараты. По их подсчетам, на лечение требовалось около 600 тыс. рублей. Также они с самого начала пытались найти Кругетсу новых хозяев.

«В результате чего собака достигла такого веса и состояния, к сожалению, нам неизвестно. Анализы пока не дали каких-то точных серьезных нарушений его здоровья, однако отчетливо видны нарушения его двигательного аппарата, исследовать который без достижения веса хотя бы в 50 кг невозможно», — рассказывали в фонде «Подъему».

С животным работала целая команда специалистов, включая диетолога, травматолога, реабилитолога и ортопеда. Уже через месяц диеты, в ноябре 2023 года, Кругетс похудел до 70 кг. В марте 2024 года ветеринары показали видео, как он уверенно стоит и сам ходит. К тому моменту он сбросил уже 40 кг.

В апреле 2024 года Кругетса выписали из ветклиники и продолжили искать ему новых хозяев. К маю его вес достиг 55 кг. Телеграм-канал SHOT писал, что желающих забрать крупного пса домой нет из-за проблем с уходом: под тяжестью огромного веса лапы пса деформировались, и он навсегда остался хромым.

«Его сильно не перегружаем, так как у него есть проблемы с конечностями, которые уже хронические и останутся с ним надолго», — поясняла NN.RU представитель приюта в октябре 2024 года.

В мае 2025 года SHOT сообщил, что алабай сбросил еще два кило, похудев до 46,7 кг. За последнее время, по данным канала, пса хотели забрать два человека, но один оказался сильно пожилым и не был готов к серьезному уходу за Кругетсом, а второй постоянно жил за границей, и волонтеры не согласились отдать ему пса. В итоге Кругетс умер, так и не обретя новый дом.

«Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда», — написали в фонде.

В октябре 2024 года в Перми умер 14-летний кот Крошик, который также проходил лечение и реабилитацию от ожирения. Волонтеры забрали его из подвала пермской больницы, сотрудницы которой раскормили его кашами с кухни — до веса 17 кг и потери способности самостоятельно передвигаться.

В приюте для бездомных кошек «Матроскин» рассказали, что перед смертью коту резко стало плохо и он начал задыхаться, хотя раньше ветеринары не замечали у него признаков одышки. Руководитель приюта Галя Море заверила, что за жизнь Крошика до последнего боролись «самые лучшие врачи, которые вытягивали из лап смерти самых безнадежных пациентов».