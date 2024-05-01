К митрополиту Запорожскому и Мелитопольскому Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Луке (Андрею Коваленко) пришли с обысками сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Общественное движение «Честно» утверждает, что митрополита Луку подозревают в «распространении пророссийской пропаганды» и оправдании российской военной операции на Украине. Активисты движения внесли его в составляемый ими «реестр предателей».

Украинские СМИ напоминают, что в 2023 году митрополит назвал «ничтожно малыми» гонения на православие во времена Сталина и Хрущева по сравнению с теми притеснениями, которые православная церковь испытывает сейчас.

В 2022 году Лука заявлял, что украинское население оказалось под обстрелами заслуженно — из-за проводившихся в Киеве гей-парадов*.

«Может, кто-то надеялся на то, что Киево-Печерские святые спокойно будут смотреть с неба, как по Киеву — колыбели православия Святой Руси — будут ходить содомиты? Или Матери Божией будет безразлично, что в ее святом доме вместо пап и мам появятся отцы номер один и номер два?» — рассуждал митрополит вскоре после начала российской военной операции.

Он также возмущался тем, что в украинских городах «вместо того, чтобы молиться к Богу, расклеиваются плакаты с матами». «Поэтому не надо удивляться, когда они будут разрушаться бомбами. А как может быть иначе?» — заявлял Лука.

Митрополит называл президента Украины Владимира Зеленского «врагом рода человеческого», а произошедшую в 1961 году Куреневскую трагедию — наказанием за закрытие Киево-Печерской лавры.

В 2021 году Лука заявлял, что Украина находится под внешним управлением, и США хотят обратить ее жителей в рабство, поссорить с Россией и заставить воевать против нее, «насаждать нетрадиционные ценности» и испытывать на украинцах «биологическое оружие».

В 2019 году митрополит осудил предоставление томоса Православной церкви Украины, сравнив руководство страны с Гитлером.

На Украине действуют две православные структуры — Украинская православная церковь (УПЦ) и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ была создана в декабре 2018 года и вскоре получила статус автокефальной, но Русская православная церковь ее не признает.

была создана в декабре 2018 года и вскоре получила статус автокефальной, но Русская православная церковь ее не признает. УПЦ находилась в подчинении Московского патриархата, но в мае 2022 года синод объявил о ее независимости от РПЦ, осудив проведение военной операции на Украине и выразив несогласие по этому поводу с патриархом Кириллом. Провозглашать автокефалию УПЦ не стала, заявив, что не разрывает отношения с РПЦ.

С конца октября 2022 года СБУ провела несколько обысков в храмах УПЦ Московского патриархата, в том числе в Киево-Печерской лавре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия украинских силовиков «очередным звеном в цепи военных действий против русского православия».

В конце 2022 года была создана специальная рабочая группа для проверки объектов УПЦ. В результате ее работы было приостановлено гражданство 13 священников. Против священнослужителей были заведены десятки уголовных дел. При этом УПЦ МП заявляла о своей «полной независимости и самостоятельности» и выражала несогласие с позицией патриарха Кирилла по российской военной операции.

В январе 2023 года в Верховную Раду Украины был внесен законопроект о запрете УПЦ на территории страны. Предполагается, что украинский парламент рассмотрит законопроект о запрете аффилированных с РПЦ религиозных организаций во втором чтении на одном из майских заседаний. По словам замглавы фракции партии «Слуга народа» Евгении Кравчук, после первого чтения депутаты внесли в документ 1,2 тысячи поправок. В Русской православной церкви этот закон назвали «абсолютно преступным».

В мае 2023 года суд Украины вынес приговор митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) — бывшему руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иоасафу (Петру Губеню). Священнослужитель получил три года лишения свободы с испытательным сроком на два года и запретом на руководство религиозными управлениями и епархиями. СБУ утверждала, что он «раздувал» межрелигиозную вражду в пользу России.

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