Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила новое уголовное дело против председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье Уголовного кодекса Украины о «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны» (ч. 2 ст. 437). По версии СБУ, российский Центробанк «способствовал подготовке» военных действий на Украине и «продолжает обеспечивать» их. Набиуллине объявлено подозрение в связи с тем, что она «принимала решения» в ЦБ.

По версии украинской спецслужбы, глава российского регулятора «изменила стратегию работы» Центробанка в том числе для «избегания санкций» против России.

В январе 2023 года СБУ заявила о возбуждении уголовного дела против Набиуллиной по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» из-за введения рублевой зоны в новых российских регионах.

В 2022 году газета Financial Times (FT) писала, что за месяц до начала военной операции президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом, который предупредил о «катастрофических последствиях» в случае роста напряженности вокруг Украины. Газета утверждала, что Набиуллина тоже была на встрече и разделила опасения Грефа.

Bloomberg утверждало, что после начала боевых действий глава ЦБ пыталась уйти в отставку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Кремлю об этом ничего не известно. Агентство также писало, что Набиуллина якобы предупреждала о риске «политического хаоса и репрессий» после начала СВО.