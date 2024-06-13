России не стоит обращать внимание на эмоциональные высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Григорий Карасин.

«Нужно меньше обращать внимание на словообороты и фразы, произнесенные в ходе эмоциональных перебранок в парламенте Армении. Мы очень чутко реагируем на малейшие обороты речи, но у нас есть официальные каналы, и мы понимаем, что Армения — наш союзник», — заявил Карасин.

По словам парламентария, серьезность намерений Пашиняна нужно выяснить через официальные каналы и без опоры на громкие заявления. «И хочется, конечно, пожелать, чтобы слова эти подбирались более тщательно», — заключил сенатор.

Накануне, 12 июня, Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ. «Выйдем. Мы решим, когда», — сказал он. Вслед за этим глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал ошибочными трактовки слов Пашиняна. «Если кто-то утверждает, что премьер-министр Армении заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то ошибается», — подчеркнул министр.

13 июня Пашинян заявил, что в отношениях Армении с ОДКБ изменений «теоретически нельзя исключать, например, если Беларусь сама покинет ОДКБ или президент Беларуси найдет для народа Армении такие слова извинений и объяснений, которые будут приемлемы для народа Армении». «Один из руководителей стран ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я поеду с главой Беларуси в формате ОДКБ что-то обсуждать?» — отметил он.

В этот же день Армения вызвала своего посла в Беларуси Размика Хумаряна для консультаций.

В середине мая Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым назвал «освободительной войной» 44-дневные боевые действия в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.