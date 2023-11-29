Певица Наталья Сенчукова в программе RTVI «Легенда» объяснила, почему ранее отреагировала на возвращение в Россию Аллы Пугачевой словами «Ну, и хрен с ней».

«Это был концерт музыкального канала. Нас попросили, что вообще о политике никто ничего не говорит. Я выхожу, там пресс-пул. И тут вылезает такая: «А вы знаете, Алла Борисовна приехала». Ну, и тут я и сказала: «Ну и хрен с ней». Ну, потому что я говорю о своем, о своей семье, и вот…» — вспоминает Сенчукова.

По словам певицы, она сразу забыла об этом инциденте, но на следующий день везде стали писать, что она «послала» Пугачеву.

«Ну, я же не посылала, я сказала: «Ну хрен с ней». Ну, в общем-то, я от души это сказала, я нисколько не жалею», — заявила Сенчукова.

Певица отметила, что не представляет, в какой ситуации могла бы продолжить общение с Пугачевой.

«Человек не хочет здесь жить, не хочет в этой стране жить, не хочет, чтобы мы относились к ней нормально, — ну зачем? Что, мы должны уговаривать кого-то, или что-то? Ну, они сделали свой выбор», — сказала Сенчукова.

Пугачева и Галкин* уехали из России после начала боевых действий на Украине. В сентябре 2022 года юморист попал в реестр иноагентов. После этого Пугачева публично попросила признать иноагентом и ее, выразив солидарность с мужем.

Кроме того, Пугачева заявила, что ее ненавидят те, кого она всегда терпеть не могла. По ее словам, речь идет о людях, которые «были холопами, стали рабами». Позже Пугачева пояснила, что назвала холопами и рабами исключительно «оголтелых недоличностей, завистников и клеветников». «Народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», — заверила она.

Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из России после начала боевых действий на Украине. Они осудили российскую военную операцию. Осенью 2022 года Минюст включил Галкина* в реестр иноагентов. Пугачева после отъезда несколько раз приезжала в Россию.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов