Серебряный призер Паралимпийских игр 2021 года в Токио, мастер спорта Александр Работницкий погиб 23 марта в зоне боевых действий, ему был 31 год. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ВФСЛсИН).

«Саша отстаивал честь России на различных международных соревнованиях, становясь победителем и призером. Его боевой дух не позволил оставаться в стороне, он принял решение пойти добровольцем и встать в ряды СВО, защищая свою Родину», — говорится в сообщении.

В организации не уточнили, где служил спортсмен и при каких обстоятельствах он погиб. По данным СМИ, Работницкий служил командиром отделения в разведроте. Официального подтверждения этой информации нет.

Работницкий завоевал серебро в беге на 1500 м на Паралимпиаде в Токио. В 2019 году он одержал победу на чемпионате мира, а также завоевал две золотые и одну серебряную медали на чемпионатах Европы.

В марте пресс-служба новочебоксарского «Сокола» сообщила о гибели бывшего хоккеиста Евгения Константинова при выполнении боевой задачи в Курской области в ноябре 2024 года. Его похоронили в родном поселке Урмары в Чувашии.

В декабре прошлого года в зоне военной операции погиб 43-летний экс-футболист сборной России Алексей Бугаев. За несколько месяцев до это, в сентябре, Бугаева приговорили к 9,5 года колонии строго режима по делу о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере. Вскоре после этого он отправился в зону боевых действий.