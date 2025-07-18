Турция не соглашалась и не согласится на раздел Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он осудил удары ЦАХАЛ по сирийским войскам и назвал Израиль «террористическим государством». Турецкий лидер добавил, что и впредь будет придерживаться выбранной позиции. Что происходит в регионе и почему израильские военные атакуют Сирию — в материале RTVI.

«Курды в Сирии — наши братья»

Турция никогда не допускала и не допустит разделения Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабмина в президентском комплексе в Анкаре.

«Мы не соглашались на раскол Сирии ни вчера, ни сегодня — и завтра категорически не согласимся. Те, кто спускается в колодец, держась за веревку Израиля, рано или поздно поймут, какую серьезную ошибку они совершили», — процитировало его агентство Anadolu.

Турецкий лидер осудил израильские удары по сирийским объектам и назвал Израиль «игнорирующим правила, беспринципным, избалованным, изнеженным и отчаявшимся террористическим государством». По его словам, под предлогом диалога с друзами администрация премьер-министра Биньямина Нетаньяху за два последних дня перенесла «зону бандитизма» в Сирию.

«Как курды в пределах границ нашей страны, так и курды в Сирии — наши братья. Мы не позволим, чтобы они стали предметом в руках сионистов», — подчеркнул Эрдоган.

Он назвал агрессию со стороны Израиля самой большой проблемой в регионе. По мнению президента Турции, стабилизация в Сирии обеспечить стабильность во всех окружающих ее странах.

«Мы внимательно следим за событиями в Сирии. Защита территориальной целостности, национального единства, унитарной структуры и мультикультурной идентичности соседней Сирии — наша фундаментальная политика», — добавил турецкий лидер.

Своей внешней политикой Турция стоит на стороне мира и спокойствия, заявил Эрдоган. По его словам, турецкие силовые ведомства находятся в постоянном контакте с сирийскими коллегами.

Кто положил глаз на Сирию

Складывается впечатление, будто бы израильские власти хотят, чтобы некоторые районы Сирии отделились и стали независимыми, рассказала «Арменпресс» арабист Аракс Пашаян. По ее словам, особенно это видно на юго-западе арабской республики.

«Конфликт между правительствами Сирии и Израиля значительно обострился, и противостояние вылилось в военные действия, о чем свидетельствует атака Израиля несколько дней назад с помощью беспилотников на президентский дворец в Дамаске и генеральный штаб сирийских вооруженных сил, которые были направлены в провинцию эс-Сувейда для разрядки обстановки и урегулирования конфликтов между бедуинами и друзами», — подчеркнула она.

По словам Пашаян, в разделении Сирии может быть заинтересован не только Израиль. Собеседница издания напомнила, что Турция фактически оккупировала северные районы арабской республики.

«Не могли с этим смириться»

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о демилитаризации земель от Голанских высот до Друзских гор в Сирии. По его словам, военные намерены защитить друзов, потому что новые сирийские власти начали истреблять их.

«Мы никак не могли с этим смириться», — процитировала Нетаньяху его канцелярия.

Премьер рассказал, что израильские войска атаковали «как банды убийц, так и бронетехнику», после чего ЦАХАЛ приказали ударить по Минобороны в Дамаске.

«В результате этой интенсивной деятельности было достигнуто соглашение о прекращении огня, и сирийские войска отступили в Дамаск. Это важно. Этого прекращение огня удалось достигнуть за счет силы. Не из-за просьб, не из-за мольбы — путем силы. Мы добиваемся мира силой мира, силой спокойствий, силой безопасности — на семи фронтах», — добавил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль не позволит ВС Сирии продвинуться к югу от Дамаска и причинить вред друзам.

«Ко мне подошел шейх Мувафак Тариф, лидер друзов в Израиле. Он рассказывал мне следующее: „Во время Холокоста, когда вас вырезали, вы, евреи, звали на помощь, но никто не пришел. Сегодня они убивают нас, друзов, и мы призываем на помощь государство Израиль“. И я сказал — он прав», — рассказал Биньямин Нетаньяху.

Он пообещал, что израильские военные будут действовать «по мере необходимости».

Почему Эрдоган защищает Аш-Шараа

Свержение президента Сирии Башара Асада и приход новых властей практически совпали с возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Эрдоган мог счесть смену сирийского руководства своим крупнейшим внешнеполитическим триумфом, отметил в колонке для «Регнума» политолог-востоковед Камран Гасанов.

По его словам, многие, в том числе и Трамп, считают главным виновником госпереворота в Сирии именно президента Турции, и действия нового сирийского лидера Ахмеда Аш-Шараа сказываются на репутации Эрдогана.

«Бытовые конфликты между несколькими друзами и бедуинами в Эс-Сувейде привели к масштабным столкновениям друзов с силами безопасности Сирии, в которые вмешался Израиль. После того как события вышли за пределы региона и израильские ВВС разбомбили генштаб и президентский дворец в Дамаске, Эрдоган обязан занять сторону своего союзника», — объяснил Гасанов.

Он назвал важными с дипломатической точки зрения обвинения турецкого правительства в адрес Израиля. По словам политолога, в любых конфликтах с участием Нетаньяху Турция симпатизирует его противникам — даже Ирану, хуситам и «Хезболле», которых точно нельзя назвать ее союзниками.

«После свержения Асада Турция начала проецировать свою геополитику на всю Сирию, а не только на север страны. Вероятность лобового столкновения с Израилем выросла. Апрельские инциденты доказали серьезность ситуации», — подчеркнул эксперт.

Турция пошла в ООН

Постпред Турции Ахмет Йылдыз на срочном заседании Совбеза ООН резко осудил удары Израиля по Сирии. Он подчеркнул, что действия израильских военных мешают национальному примирению и стабилизации в сирийском обществе, сообщило издание TRT Global.

«Израиль с 8 декабря не прекращает военные нападения с целью сорвать процесс стабилизации в Сирии <…> Сирийский народ не должен быть лишен возможности на мир», — отметил Йылдыз.

Он добавил, что агрессивная риторика Израиля угрожает суверенитету и территориальной целостности Сирии. Дипломат призвал международное сообщество осудить действия ЦАХАЛ.

«Мы должны поддержать любые усилия по достижению национального согласия в Сирии. Приветствуем шаги по установлению перемирия на юге страны с участием сирийского правительства и местных сил и надеемся, что оно станет прочным», — резюмировал Ахмет Йылдыз.

Израиль может угодить в ловушку

Военная операция на юге Сирии может привести к эскалации на всем Ближнем Востоке, отметил военкор Сергей Шилов. По его словам, авиабомб у Израиля «на всех боевиков нового сирийского режима не хватит».

«Но это и незачем. Сейчас будут наноситься обезглавливающие удары. Потом последует ультиматум. Не знаю, чем там думал „генштаб“ нового сирийского режима. Может, надеялся на турок, или голова закружилась от многочисленных встреч Аш-Шараа по миру», — процитировало его издание SM-NEWS.

По словам Шилова, в Сирии плохо знают историю. Военкор напомнил, что когда-то Саддаму Хусейну негласно «разрешили оккупировать» Кувейт, а после объявили агрессором.

«Может и с резней друзов вышла подобная ловушка. Увидим. Вопрос сейчас в реакции Турции — в прошлый раз она грозилась сбивать израильские самолеты в небе над Сирией, но в итоге это все оказалось словами <…> Посмотрим, что будет в этот раз», — резюмировал он.

Поддержат ли турки Сирию на поле боя

В определенной степени Турция может зайти дальше дипломатической поддержки, допустил Гасанов. Он напомнил, что в турецком МИД уже заявляли о готовности оказать посильную поддержку «в укреплении обороноспособности Сирии и поддержке ее борьбы с терроризмом».

«Пределы поддержки Сирии все же имеются. При всей ненависти к Нетаньяху, который, по словам Эрдогана, „превзошел Гитлера“, прямого боестолкновения никто не желает. Не то чтобы Турция боится. Турецкие вооруженные силы, в отличие от Ирана, могут угрожать Израилю прямо через границу. Сложность в том, что, в отличие от того же Ирана, турецкая экономика завязана на европейские рынки и американские банки», — объяснил политолог.

Он обратил внимание, что при всей имеющейся критике в адрес Нетаньяху, в «час Х» и европейцы, и американцы «забывают о справедливости» и выражают солидарность с Израилем.

Чего ждать дальше

Несмотря на однозначное отношение к Нетаньяху и ударам по Сирии, Турция будет дозировать антиизраильские действия из-за веры в возможность реанимации сделки с США по поставкам самолетов F-35, объяснил востоковед. По его мнению, американский лидер Дональд Трамп «помирить» премьера Израиля и президента Турции.

«Эрдогану выгодно, чтобы конфликт между Сирией и Израилем сошел на нет. Возобновление же конфликта будет вынуждать турецкую армию реагировать. Ведь, в отличие от Газы, в Сирии есть турецкие военные и оборона от ЦАХАЛ — вопрос имиджа и геополитического влияния», — отметил Камран Гасанов.

Он подчеркнул, что эскалация конфликта в Сирии опасно не только противостоянием с Израилем, но и дестабилизацией внутри страны. Лидер курдов Салех Муслим уже поставил под вопрос легитимность президента Аш-Шараа. Гасанов допустил, что курдский сепаратизм, с которым не одно десятилетие воюет Турция, может получить новое дыхание в случае активизации борьбы друзов и алавитов.

«Установить контроль над югом»

В южных регионах Сирии продолжаются ожесточенные бои между армией новых властей и друзскими формированиями, отметил аналитик Юрий Баранчик.

«Цель властей — установить контроль над югом, где после падения Асада власть перешла к местным ополчениям, но радикальные исламисты в его армии усиливают репрессии, включая унижения друзов, вызывая вмешательство Израиля в поддержку общины», — объяснил он изданию SM-NEWS.

По его словам, Россия и Турция заняли выжидательную позицию. Стороны защищают собственные геополитические интересы, и сейчас внимательно оценивают действия новых властей Сирии.