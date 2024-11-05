Нарушение паритета сил на Корейском полуострове означает войну, сказала заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, родная сестра главы КНДР Ким Чен Ына, в ответ на воздушные учения Японии, США и Южной Кореи, передает ЦТАК.

«Возрастающая военная угроза со стороны враждебных сил полностью доказывает легитимность нашей политики укрепления наших ядерных сил», — заявила Ким Ё Чжон.

По словам Ким Ё Чжон, американская, японская и южнокорейская стороны нарастили учения, включая трехсторонние Freedom Edge с атомным авианосцем США Theodore Roosevelt, южнокорейского эсминца Seoae Ryu Seong-ryong и японским эсминцем JS Ise. Сестра Ким Чен Ына пояснила, что такие маневры «угрожают миру и стабильности» не только Северной Кореи, но и всего региона.

«Политика КНДР по усилению ядерного сдерживания в целях самообороны — единственный и наиболее правильный выбор в нынешнем политическом мире, и мы ни в коем случае не отклонимся от этого пути», — добавила она.

3 ноября военные Южной Кореи, США и Японии провели совместные воздушные учения в ответ на запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

В начале июля Ким Ё Чжон говорила, что межкорейские отношения в сфере безопасности находятся на «наихудшем уровне», а президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обрек страну на гибель. По словам сестры лидера КНДР, при попытке нарушить суверенитет или объявить войну северокорейские военные «немедленно приступят к выполнению своей миссии и заданий».