Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала разбирать Airbus А320, который аварийно сел в пшеничное поле в Новосибирской области в сентябре 2023 года. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

«Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна (ВС), приземлившегося в пшеничном поле 12 сентября прошлого года. Работы будут вестись поэтапно в соответствии с технологиями демонтажа каждого агрегата и элемента», — говорится в сообщении «Уральских авиалиний».

Детали самолета, которые находятся в летной годности, прошли тестирование. По данным компании, они будут проверены повторно и в дальнейшем смогут быть использованы по назначению.

«Элементы ВС, которые оказались повреждены будут отремонтированы либо утилизированы. Работы по разбору самолета авиакомпания планирует завершить к декабрю 2024», — добавили представители авиакомпании.

12 сентября 2023 года Airbus A320 «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск, но при заходе на посадку после выпуска шасси у него сработал датчик неисправности гидросистемы. Пилоты решили уйти на запасной аэродром — в Новосибирск, хотя с учетом невозможности убрать шасси им не хватало топлива на этот перелет.

Осознав это уже в пути, командир воздушного судна совершил вынужденную посадку на пшеничное поле в 186 км от Новосибирска. На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Руководство авиакомпании предложило пилотам уволиться по собственному желанию.

В апреле 2024 года «Известия» со ссылкой на отчет ведомственной комиссии писали, что по итогам повторного расследования посадки самолета Росавиация рекомендовала рассмотреть вопрос о соответствии двух топ-менеджеров авиакомпании занимаемым должностям.

Комиссия выявила, что в «Уральских авиалиниях» коммерческе интересы руководства превалировали над обеспечением безопасности. Она также установила, что инструкторы авиакомпании вместо летно-методической работы целых полгода занимались производственными полетами и тренировками на тренажерах.