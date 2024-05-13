В зоне боевых действий на Украине взорвали автомобиль депутата Астраханской областной думы от «Единой России» Дениса Харитонова. Об этом сам парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.

Харитонов напомнил, что еще в начале марта рассказал о своей личной машине, на которой он выполняет задачи в зоне вооруженного конфликта. Он дал этому автомобилю название «БМД» (боевая машина депутата).

«Сегодня при выполнении очередного задания БМД взорвалась… И сгорела дотла», — написал Харитонов.

«Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища Шмеля, которые вез его родным», — добавил он.

Харитонов опубликовал кадры горящего автомобиля и добавил, что наложил на них музыку, поскольку там было много «ненормативной лексики». «Давно меня не взрывали в моей машине», — написал он.

По его словам, по факту произошедшего ведутся следственные действия.

Денис Харитонов был избран депутатом Думы Астраханской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года, он член фракции партии «Единая Россия». О своем решении отправиться в зону боевых действий Харитонов сообщил в декабре прошлого года. Тогда он заявил, что считает дело «защиты нашей страны» своим «долгом и призванием».

В начале мая в Бердянске взорвалась машина сотрудника исправительной колонии, мужчина погиб. По версии следствия, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство, где оно сработало. Было возбуждено дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1).

Ответственность за убийство сотрудника исправительной колонии взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В его телеграм-канале утверждалось, что погибший в результате взрыва автомобиля Ford Kuga — это Евгений Ананьевский, работавший в Бердянской исправительной колонии №77. В ГУР обвинили его в якобы причастности к пыткам над украинскими пленными.

За первые полгода после начала боевых действий на территориях, перешедших под контроль России, было совершено 25 покушений на местных пророссийских чиновников, 12 из них погибли.