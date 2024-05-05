В городе Бердянске на территории включенной в состав России Запорожской области 5 мая был совершен теракт, жертвой которого стал сотрудник местной исправительной колонии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, неизвестный заложил под автомобиль сотрудника ИК самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало, когда водитель находился внутри. От полученных ранений владелец машины скончался на месте, уточнил Рогов.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Запорожской области возбудил по факту гибели мужчины уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1).

В сообщении ведомства говорится, что на месте происшествия были изъяты «фрагменты и составные части» заложенной под машину бомбы. «Назначены и проводятся судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрашиваются очевидцы происшествия», — добавили в СКР.

Ответственность за убийство сотрудника исправительной колонии взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В его телеграм-канале утверждается, что погибший в результате взрыва автомобиля Ford Kuga — это Евгений Ананьевский, работавший в Бердянской исправительной колонии №77.

За первые полгода после начала боевых действий на территориях, перешедших под контроль России, было совершено 25 покушений на местных пророссийских чиновников, 12 из них погибли.

В ноябре 2023 года в Луганске при взрыве автомобиля погиб депутат Народного совета Луганской народной республики, бывший начальник управления народной милиции Михаил Филипоненко. Ответственность за его убийство взяло на себя ГУР Украины.

В декабре был убит бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Его автомобиль взорвался в центре Луганска возле стадиона «Авангард».

Что известно о Бердянской ИК-77

В 2023 году «Украинская правда» со ссылкой на Государственной бюро расследований (ГБР) Украины писала о задержании бывших руководителей этой ИК за создание преступной организации, которая с 2016 по 2021 годы систематически применяла пытки к заключенным для вымогательства денег. При этом сама колония, как следует из данных РИА Новости, еще в марте 2022 года перешла под контроль Росгвардии.

О Бердянской колонии украинские СМИ много писали еще до начала российской военной операции, называя ее «печально известной» и «самой страшной в стране» из-за жалоб заключенных на условия содержания и жестокое обращение.

В 2021 году Верховная Рада по представлению Минюста Украины согласовала ликвидацию этого учреждения для реализации на его базе пилотного проекта по созданию ИК нового типа «с новейшими методиками работы с заключенными». Однако колония так и не была ликвидирована — ее лишь переименовали в Приморскую исправительную колонию №145, сменив минимальный уровень безопасности (общий режим) на максимальный (строгий режим).

В 2019 году портал «Украина криминальная» писал, что Бердянская ИК — «красная зона», куда отправляют «первоходок» в возрасте от 18 до 35 лет, осужденных за грабежи, кражи и сбыт наркотиков. В статье упоминался заключенный по имени Николай Молоков, который в 2016 году жаловался правозащитникам на избиения и пытки путем «удушения и утопления». В 2017 году, по данным портала, в Бердянской колонии якобы избили и изнасиловали участника так называемой АТО, которую Украина проводила в Донбассе.