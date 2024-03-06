Блогер Анатолий Шарий, заявивший ранее о попытке покушения на него в Испании, считает, что к этому причастен украинский президент Владимир Зеленский. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Судя по вони в отечественных «сми» и по тому, как убийце дали уйти, «забыв» перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают», — отметил он.

По словам Шария, посредницей в «заказе убийства» выступила украинка Светлана Сучкова (Илющенко), проживающая в Испании. По словам блогера, он передал испанской полиции информацию о ней за неделю до покушения.

Шарий также рассказал, что узнал от свидетелей маршрут отхода человека, открывшего огонь. Блогер возмутился бездействием сотрудников правоохранительных органов. «Я не понял, это что — коллаборация? Я не хочу еще никаких обвинений выдвигать ни в чей адрес, но такое у меня ощущение, что «не получилось» и теперь — растерянность», — сказал он.

По словам Шария, обстрел произошел в 9 часов 20 минут, однако даже спустя 5,5 часов после произошедшего ни один сотрудник правоохранительных органов не осмотрел его автомобиль, по которому был открыт огонь.

Ранее 6 марта блогер сообщил, что его автомобиль, где он находился вместе с женой, обстреляли из автомата с глушителем. По его словам, за неделю до этого он передал полиции аудиозапись, свидетельствующую о том, что его убийство «заказали» за €100 тыс.

В мае 2022 года Шарий был задержан в Испании по требованию Украины. На родине Шарию были предъявлены обвинения в осударственной измене и нарушении равноправия граждан. После конфискации паспорта его отпустили под подписку о невыезде и обязали на регулярной основе отмечаться в суде.

В октябре появились публикации о том, что дело о выдаче блогера было закрыто решением испанского суда. Сообщалось, что он уехал из Испании в Италию, но сам Шарий опроверг эти заявления. По словам блогера, с мая 2022 года он находился на территории Испании и не планирует ее покидать.