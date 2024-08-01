Музыкант Эдуард Шарлот узнал, что в его аккаунте Instagram* появился пост о начале его тура по России, от отца. Об этом певец рассказал в интервью RTVI.

«Последние 110-120 суток деятельность артиста Шарлот представляет собой камерники исключительно в Самаре. Условия те же: выход с „концертной“ площадки строго воспрещается; доступ к мобильной связи/интернету не разрешается», — прокомментировал пост артист.

По его словам, доступ к аккаунту мог получить кто-то незнакомый. «Давненько я подметил странности у трафика в своем профиле. Или его взломали, или же в нем завелось привидение», — считает Шарлот. Он признался, что всегда легкомысленно относился к защите своего аккаунта, а сам телефон часто ломал.

«Думаю, подобную шалость мог сотворить виртуальный ДЖИН. Его помышление намекает о сильном желании Шарлот концертировать», — резюмировал артист.

Кроме того, певца расстроило, что информация о его ненастоящем концертном туре вызвала больший ажиотаж, чем его прежние выступления.

25 июня на странице Шарлота в Instagram* появился анонс тура по российским городам, который якобы начнется 1 июля и продлится до 12 июля. При этом артист с декабря 2023 года находится в СИЗО под стражей по пяти уголовным делам. Его адвокат Алексей Лапузин заверил RTVI, что Шарлот не покидал следственного изолятора.

Поводом для ареста музыканта стали видео, опубликованные певцом в соцсетях, — к примеру, с разрыванием буквы Z, окрашенной в цвета георгиевской ленты, и сжиганием российского паспорта. Шарлот просил прощения у патриарха Кирилла, Владимира Путина, Екатерины Мизулиной, Рамзана Кадырова.

В июле 2024 года Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

* Деятельность Meta по распространению Instagram в России признана экстремистской и запрещена