Шесть стран ЕС не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины. Как сообщил замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига, речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте.

«Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать стороной декларации», — сказал Сибига, слова которого приводит «Страна.ua».

Как напоминает издание, власти Венгрии и Словакии открыто выступают против поставок военной помощи Украине.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее на этой неделе провел видеовстречу по гарантиям с представителями 32 стран, в том числе США, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. На совещании обсуждалось выполнение летних договоренностей по гарантиям безопасности для Украины.

Страны «Большой семерки» (G7) приняли декларацию о гарантиях безопасности для Украины в июле на полях саммита НАТО в Вильнюсе. В документе говорилось, что каждая из стран — участниц G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) намерена работать с Украиной над двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в области безопасности.

Тогда к декларации присоединилось 31 государство, но свои проекты соглашений передали пока только Франция, Италия, Германия и Великобритания.

Детали плана Евросоюза с обязательствами по безопасности Украины приводило в ноябре агентство Bloomberg. Оно отмечало, что предусмотрены механизм долгосрочной военной поддержки, а также обучение украинских военнослужащих.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что гарантии безопасности со стороны стран Запада не должны стать заменой членства Украины в НАТО.

В Кремле в планах G7 по гарантиям безопасности Украине увидели посягательство на безопасность России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «это чревато в среднесрочной, в долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями».