Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция выразили готовность ввести новые санкции против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщается в совместном заявлении глав МИД шести стран и главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас по итогам встречи в Мадриде.

Авторы документа также высказали готовность оказывать «дальнейшее давление на Россию», используя все доступные инструменты, в том числе путем введения новых санкций.

«Мы повторяем, что активы России должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей нанесенный ущерб», — говорится в заявлении.

Вместе с тем, участники встречи подтвердили намерение продолжать оказывать помощь Киеву. Говоря о будущих гарантиях безопасности Украины, министры заявили, что не примут соглашений, которые ограничивали бы военную и оборонную промышленность страны или присутствие иностранных партнеров.

В пятницу, 28 марта, издание EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Евросоюз начал работать над 17-м пакетом антироссийских санкций, но пока этот процесс находится на очень ранней стадии.

Один из дипломатов рассказал, что предложения, вероятно, будут озвучены в начале лета. Другой собеседник издания высказал сомнения по поводу сроков в связи с активизировавшимися на международной арене усилиями по урегулированию конфликта на Украине.

«На данный момент это слишком спекулятивно. Нам нужно посмотреть, как будут развиваться переговоры между Россией и Украиной», — сказал он.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер 13 марта подтвердила, что европейские страны обсуждают продление ограничений для России, смягчать их никто не намерен.

24 февраля, в годовщину начала Россией военной операции на Украине, Евросоюз расширил санкции против российских бизнесменов, топ-менеджеров и политиков. В санкционный список попали 48 физических лиц, среди которых актер и юморист Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, сенатор и шахматист Сергей Карякин, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.

ЕС также запретил поставки «контроллеров для видеоигр, игровых контроллеров, контроллеров летных симуляторов, геймпадов, джойстиков», така как эти устройства, по мнению европейских чиновников, якобы используются российской армией для управления беспилотниками в боевых действиях на Украине.