Журналист Максим Шевченко не исключил, что вооруженный конфликт на Украине продлится до 2029 года и завершится уже после следующих президентских выборов в США. Свое мнение Шевченко высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Я вообще считаю, что компромисса не будет. Я считаю, что боевые действия будут идти как минимум до 2029-2030 года», — заявил Шевченко.

По его мнению, в течение нынешнего президентского срока Дональда Трампа «могут быть какие-то ситуативные перемирия». «Но глобально урегулирование конфликта будет только тогда, когда в Америке определится на следующие восемь лет после Трампа власть», — сказал Шевченко.

Следующий президент США придет на два срока, а это долгий период, полагает собеседник RTVI. Именно тогда мировая экономика и мировая финансовая система стабилизируются, и может быть выстроен «будущий финансовый мир», пояснил Шевченко.

«А до этого, я думаю, что вот эти все нерешенные вопросы [останутся], пока не определилось, как и что со следующими выборами, кто в Америке будет главным… Ведь Америка — это главная страна мира. Кто бы ни был в Америке — Буш, Обама, Байден или Трамп — все равно они, их характер, их поведение, их манера держаться определяют мировую политику и во многом мировую экономику. Не полностью, но во многом определяет», — рассуждает Шевченко.

По его словам, вооруженный конфликт на Украине «пойдет на убыль» к 2028-2029 году. «Выборы в 2028 году следующие, значит, вот 2028-2029 год, а к 2030-му полностью установится всё. И мировая финансовая система установится», — заключил журналист.

Возобновление переговоров

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры между Россией и Украиной. В состав делегаций вошли представители министерств иностранных дел, военных ведомств и спецслужб двух стран.

После переговоров глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Украинская сторона запросила прямые переговоры между главами государств, а российская приняла к сведению этот запрос, добавил Мединский.

Кроме того, стороны договорились, что каждая из них представит детальное видение возможного прекращения огня. «После того как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным — тоже об этом договорено — продолжить наши переговоры», — добавил Мединский.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 19 мая в 17:00 по московскому времени состоится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Bloomberg со ссылкой на свои источники утверждает, что российский лидер будет исходить из уверенности в дальнейшем продвижении войск вглубь украинской территории.