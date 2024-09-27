Школы Курска и Курчатова с 1 октября перейдут на очно-дистанционный формат обучения, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем телеграм-канале. В смешанном формате также будут работать учреждения дополнительного образования.

Во всех образовательных организациях определили зоны и укрытия, которые обеспечат безопасность детей и педагогов. Также в школах продолжается оклейка окон бронированной пленкой и укрепление мешками с песком, отметил Смирнов.

По словам губернатора, родители или законные представители при желании могут перевести ребенка на дистанционный формат обучения. Для этого необходимо обратиться с заявлением к директору школы.

Смирнов уточнил, что образовательные организации девяти отселенных муниципальных образований региона продолжат учебный процесс в дистанционном формате. Речь идет о школах Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов и города Льгов.

«Условия для работы предоставляют школы-шефы города Курска», — пояснил губернатор.

Врио замгубернатора региона Виктор Карамышев в эфире «Соловьев Live» 15 августа рассказал, что в ходе боевых действий в Курской области были повреждены или разрушены 43 образовательных учреждения. Всего в приграничной зоне расположены 113 школ и 30 детских садов, отметил он.

Карамышев утверждал, что из опасных зон Курской области выехали более 14 тыс. школьников, из которых 3 тыс. уехали за пределы региона. По его словам, их должны были распределить в школы по месту пребывания.

Позднее, 22 августа, Алексей Смирнов сообщал, что в других регионах находятся почти 3,5 тыс. школьников. Он подтвердил, что их временно зачислят в образовательные учреждения по месту пребывания.

«Дети из приграничных районов, которые остались на территории нашей области, будут зачислены в школы области», — пояснял губернатор.

Их, по его словам, обеспечили учебниками, планшетами и ноутбуками.

1 сентября Карамышев сообщал, что в Курской области на дистанционное обучение переведут 213 школ из 444: в 84 школах предполагался смешанный формат обучения, в 147 — очный.

Замглавы региона уточнял, что из девяти муниципальных образований Курской области в другие регионы выехал 3 731 школьник, а 8 954 учеников переместили в города и районы в пределах региона.

Обучение также было организовано в пунктах временного размещения (ПВР), где в том числе находятся эвакуированные школьники.

«В 31 пункте временного размещения организовали специальные учебные классы, еще в 20 ПВР созданы индивидуальные рабочие места», — писал Смирнов.

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе идут бои. Минобороны на этом фоне регулярно отчитывается об «отражении попытки вторжения ВСУ»; российские военные телеграм-каналы 10 сентября сообщили о начале контрнаступления в этом регионе.