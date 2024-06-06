НАТО является угрозой, так как провокации со стороны блока растут, а на учениях он отрабатывает «вторжение в страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. По его словам, «на северных и западных рубежах зоны коллективной безопасности наращивается военное присутствие альянса».

«Растет число провокаций в воздушном пространстве, проводятся многочисленные военные учения, на которых отрабатывается, в том числе вторжение на территорию стран ОДКБ», — сказал Шойгу, слова которого передает агентство РИА Новости.

В ОДКБ входят шесть государств — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Целями организации официально провозглашены защита территориальной целостности и суверенитета стран-участниц.

В связи с продолжающейся экспансией НАТО, по мнению Шойгу, важно развивать военное и военно-техническое сотрудничество в рамках ОДКБ. Он отметил, что ситуация в зоне ответственности ОДКБ все еще остается непростой и имеет тенденцию к ухудшению за счет политики западных стран — а именно США, Великобритании и Евросоюза, — которая направлена на уничтожение системы международной безопасности.

По словам Шойгу, страны Запада пытаются «превратить евразийский регион в арену геополитического противостояния» за счет «широкого арсенала средств, включающего прямое вмешательство во внутренние дела независимых государств, политическое давление, шантаж, угрозы, незаконные санкции и другие методы».

В марте 2024 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил онлайн-изданию украинского Минобороны Armyinform, что альянс впервые задумался о вероятном конфликте с Россией сразу после присоединения к ней Крыма в 2014 году.

По словам Бауэра, с 2019 года альянс в рамках возвращения к коллективной безопасности изменил свою оборонную стратегию, операционное планирование, а также работает над обновлением вооруженных сил.

