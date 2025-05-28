Военные КНДР, участвовавшие в боях за Курскую область, совершили подвиг, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Он добавил, что работа по увековечению памяти северокорейских бойцов, погибших в российском регионе, будет продолжена.

«Отдельную благодарность хочу выразить за подвиг корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную Родину. <…> Такое боевое товарищество дорогого стоит — оно с честью продолжает славные традиции наших дедов и прадедов, сокрушивших японский милитаризм», — сказал Шойгу.

По словам секретаря Совбеза, народы России и КНДР не только защищают собственный суверенитет и достоинство «в одном окопе», но также ведут борьбу за построение «нового многополярного мирового порядка».

Помимо этого, Шойгу поблагодарил КНДР за солидарность с российской стороной «по всем острым проблемам мировой политики», отдельно отметив солидарность по «украинской теме».

«То, что руководство КНДР выступило в поддержку России после воссоединения с Крымом, республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями и, главное, после начала СВО, свидетельствует о подлинно независимом характере политики Пхеньяна, основывающейся на собственном понимании справедливости», — добавил секретарь Совбеза.

Шойгу также признался, что ему было «отрадно» наблюдать телевизионные кадры с парада Победы 9 мая, на которых президент России Владимир Путин «тепло приветствовал» боевых командиров КНДР.

Он отметил, что Россия продолжит работу, направленную на увековечение памяти «погибших корейских братьев в борьбе с неонацистской заразой» в рамках договоренностей между российским главой государства и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора сообщил, что в Курской области будут установлены памятники военным, участвовавшим в освобождении территории региона от украинских войск.