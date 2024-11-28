В соответствии с обновленной ядерной доктриной ядерный зонтик России в первую очередь распространяется на страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу в кулуарах сессии ОДКБ в Астане.

«И в старой доктрине предусматривался этот зонтик, как вы говорите, в том числе и на наших союзников. Это было ясно, четко обозначено. Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, о странах ОДКБ», — цитирует его слова «Интерфакс».

Шойгу добавил, что теперь в документе прописаны критерии использования ядерного оружия в случае вооруженной агрессии на Беларусь.

Странам Запада Шойгу посоветовал внимательно изучить доктрину, потому что в ней все ясно и четко прописано.

В ОДКБ входят шесть государств — Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения (последняя заморозила свое участие в организации и отказалась от финансирования ее деятельности). Целями ОДКБ официально провозглашены защита территориальной целостности и суверенитета стран-участниц.

Президент России Владимир Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Документ устанавливает, среди прочего, что агрессия против России любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Агрессия со стороны неядерного государства с участием или при поддержке государства, обладающего ядерным потенциалом, рассматривается как их совместное нападение. Решение о применении ядерного оружия принимается главой государства.

В соответствии с положениями документа, Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциального противника, обладающего оружием массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения, а также в отношении государств, которые предоставляют контролируемую ими территорию, воздушное или морское пространство и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против страны.