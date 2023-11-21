Российские войска продолжают успешно вести активную оборону в зоне спецоперации, уверенно удерживают рубежи, постепенно улучшая свое положение. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства, передает РИА Новости.

«Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — сказал министр.

Он также отметил, что с начала месяца украинская армия потеряла свыше 13 700 человек, порядка 1 800 единиц различного вооружения и военной техники.

По словам Шойгу, много украинских военнослужащих сдается в плен, «понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону».

Министр также отметил эффективность ракетного оружия в зоне военной операции. «Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза», — отметил Шойгу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Sun сказал, что его страна не будет стремиться заключить мир с Москвой «любой ценой». По его словам, начать полноценные мирные переговоры можно только после вывода российской армии с украинской территории.

При этом, по данным украинского источника ABC News, с 7 октября, после начала войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, США сократили поставки снарядов Украине «более чем на 30 процентов». Собеседник телеканала подчеркнул, что запасы 155-миллиметровых артиллерийских снарядов достигают около 60-70 процентов от общих поставок Киеву.

16 ноября Зеленский говорил, что Украина не может согласиться на заморозку военного конфликта с Россией, потому что это будет патовой ситуацией. Президент сравнил замороженный конфликт с вулканом, «который спит и точно проснется».