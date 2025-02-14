США не исключают отправки своих войск на Украину, если Россия «не сможет вести добросовестные переговоры» по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил в интервью The Wall Street Journal (WSJ) вице-президент США Джей Ди Вэнс. Также он допустил, что Вашингтон может ввести против Москвы новые санкции.

«Существуют экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия», — сказал он.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил 12 февраля на встрече с министрами обороны в формате «Рамштайн» в Брюсселе, что американские войска не будут размещены на Украине в качестве гарантий безопасности Киева. По его словам, альтернативой могло бы стать размещение «европейских и неевропейских» войск в рамках миротворческой миссии не связанной с НАТО.

По мнению Вэнса, в результате переговоров «получится сделка, которая шокирует многих». Территориальные вопросы и гарантии безопасности для Украины, по его словам, будут обсуждаться на переговорах, пока говорить об этом рано.

Администрация США попытается убедить президента России Владимира Путина, что Москва может добиться большего за столом переговоров, чем на поле боя, заявил Вэнс. Он допустил «перезагрузку» отношений с Россией в случае успешных переговоров по Украине. Вэнс также отметил, что мнение Трампа может меняться в зависимости от того, как будут развиваться переговоры.

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор и обсудили конфликт на Украине. В Кремле сообщили, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин заявил о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочный мир может быть достигнут путем переговоров.

После беседы с Путиным у Трампа состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, Зеленский, «как и президент Путин, хочет заключить мир». Трамп выразил надежду, что результаты этого взаимодействия будут положительными.