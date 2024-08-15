Производители продуктов предупредили торговые сети о планах повысить закупочные цены на 5-40% в августе-сентябре. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма, которые получают ретейлеры.

По данным газеты, подобные письма разослали производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (бывший Danone), хлеба «Каравай», пивных напитков «Балтика» и AB InBev Efes.

Заметнее всего закупочные цены вырастут в сегменте кондитерских изделий, пишет издание. Ritter Sport предупредил торговые сети, что отпускные цены на ассортимент Extra Cocoa вырастут с 1 сентября на 40% по сравнению с прошлым годом.

Mars с 9 сентября на 19% увеличит стоимость шоколадных плиток Dove и «Коркунов», а конфеты Skittles подорожают на 13%. Производитель хлеба «Каравай» планирует повысить цены на 10%.

Компания «Милком» (бренды «Село Зеленое», «Молочная речка») планирует на 5-10% повысить закупочные цены на свои товары.

Источник «Коммерсанта» в одной из торговых сетей назвал массовый пересмотр цен нетипичным и связал его с сохранением высокой ключевой ставки Центробанка, приведшим к подорожанию кредитов.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объясняет повышение цен «объективными рыночными факторами»: удорожанием сырья и расходов на логистику, персонал, материально-технические ресурсы.

Ретейлеры редко идут на зеркальное повышение цен вслед за поставщиками, отметила партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. По ее мнению, сети скорее повысят цены в несколько этапов. Некритичные и сильно дорожающие товары могут быть выведены из ассортимента, считает источник «Ъ» на рынке.