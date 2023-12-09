Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил российское руководство в прекращении поставок газа в Европу, что, по его словам, привело к росту цен на газ в 2022 году. С этим заявлением он выступил на съезде Социал-демократической партии Германии.

«Именно российский президент остановил поставки газа по невредимым газопроводам. Таким образом было поставлено под вопрос 50% снабжения Германии газом. 50 млрд куб. м газа, которые шли через них, стали недоступны. Всего по Европе это 120 млрд куб. м, которые ранее поставлялись из России и которых не стало. Это имеет последствия для цен», — заявил Шольц, слова которого приводит Bild.

По словам канцлера, Германия после этого действовала «быстро и безотлагательно», поставляя больше газа из Норвегии по газопроводам, из портов Западной Европы, а также расширяя инфраструктуру, чтобы газ мог поступать с севера и с юга.

«И строительство СПГ-терминалов на побережье Северной Германии с невероятной скоростью, невиданной в Германии до этого. Дорогие товарищи, это мы провели Германию через эту зиму», — сказал немецкий канцлер.

Шольц также заявил, что последствия российской военной операции на Украине «коснулись Германии, Европы и всего мира».

«В первую очередь выросли цены на энергию и продовольствие. Это тоже последствия российского империализма», — заявил канцлер ФРГ.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в социальной сети X, что Шольц «лжет сквозь зубы».

«Сами отвергли [российские энергоносители], подставили собственный народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и лгут», — написал Медведев.

Европа столкнулась с резким ростом цен на газ и другие энергоносители еще во второй половине 2021 года, а после начала военных действий на Украине и введенных против России санкций ситуация усугубилась. В сентябре 2022 года были подорваны газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», так и не введенный в эксплуатацию.

В ЕС из-за действий России на Украине объявили о планах отказаться от российских энергоресурсов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в марте 2023 года заявила, что зависимость Европы от поставок российских нефти и газа осталась «в прошлом».

Ранее сегодня стало известно, что Евросоюз согласовал регламент, позволяющий странам ЕС самостоятельно вводить запреты на импорт сжиженного природного газа из России. В сентябре еврокомиссар по энергетике отмечала, что после начала военной операции на Украине Европа стала закупать больше российского СПГ, чем до этого. Она призывала руководство Евросоюза дать странам-участницам право блокировать свои порты для входа судов, перевозящих топливо из России.