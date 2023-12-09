Европарламент и Совет Евросоюза наделили страны объединения правом запрещать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление совета.

В нем говорится о принятом регламенте, положения которого позволяют странам-участницам ЕС вводить собственные ограничения на поставки российского и белорусского СПГ «с целью защиты основных интересов безопасности» самих стран или Евросоюза в целом.

Целью принятия регламента было дать странам ЕС возможность запретить импорт российского сжиженного газа, не вводя при этом дополнительные санкции.

Накануне, 8 декабря, о подготовке такого документа сообщила деловая газета Financial Times. По словам ее источника, предполагается, что страны ЕС смогут самостоятельно расторгать контракты с поставщиками российского СПГ, не выплачивая им значительные компенсации.

В начале ноября о готовности запретить импорт сжиженного газа из России заявил курирующий энергетику министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен. По его словам, запрет будет введен сразу же, как только соответствующая возможность появится в европейском законодательстве, но начнет действовать «примерно через два года».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в марте заверяла, что зависимость Европы от поставок российских нефти и газа осталась «в прошлом». В частности, от поставок энергоносителей из России полностью отказалась Германия.

В сентябре комиссар Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон отмечала, что после начала военной операции на Украине страны ЕС увеличили импорт СПГ из России. Она предлагала дать им право блокировать поставки этого вида российского топлива, разрешив не впускать перевозящие его суда в свои порты.

В ноябре министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил, что с октября местные компании начали импортировать российский газ, хотя страна в нем не нуждается, поскольку уже накопила достаточные запасы на зиму.

По итогам первых девяти месяцев 2023 года Евросоюз оказался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа, сообщал Евростат. Несмотря на обещание отказаться от топлива из России, Испания и Франция стали вторым и третьим крупнейшими покупателями СПГ из России после Китая. Всего за январь-сентябрь 2023 года страны ЕС закупили российский сжиженный газ на сумму 6,1 млрд евро.