Силовые структуры ДНР возбудили уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского как минимум по двум статьям, сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источник. Из-за этого, по данным канала, глава государства попал в базу розыска МВД России.

Источник Shot заявил, что Зеленскому вменяется развязывание и ведение агрессивной войны (ст. 353 УК, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы), а также применение запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК, 20 лет лишения свободы). По тем же статьям, пишет канал, дела завадены против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Shot говорил, что в уголовном деле против Зеленского «много статей — от распространения наркотиков до покушения на убийство».

О том, что МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко, стало известно 4 мая. Ведомство указало, что действующий и бывший глава государства разыскиваются «по статье УК», но не уточнило, по какой именно.

Кроме того, Shot пишет, что несколько бывших украинских чиновников разыскиваются в России по ст. 356 ч.1 УК («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). В их числе бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, бывший глава МИД Украины Павел Климкин, экс-главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, и экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман.

Как утверждает Shot, против Данилова также возбуждены дела по статьям «Террористический акт» (ст. 205 УК) и «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)» (ст. 210 УК). В сумме ему грозит 30 лет лишения свободы, отмечает телеграм-канал.

В то же время Аваков, пишет Shot, разыскивается сразу по четырем уголовным статьям: ч. 3 ст. 126 УК («Похищение человека организованной группой»), ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух или более лиц»), ч. 2 ст. 282 УК («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), ч. 3 ст. 144 УК («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

«По данным следствия, с ведома Авакова, Коломойского и других лиц из числа высших руководителей Минобороны Украины было организовано похищение журналистов «Звезды» Андрея Сушенкова и Антона Малышева. В совокупности по всем статьям ему [Авакову] грозит до пожизненного лишения свободы», — сообщает канал.

За последние несколько лет российские власти объявили в розыск несколько десятков украинских высокопоставленных чиновников и политиков. В их числе экс-глава, украинского Минфина Александр Шлапак, экс-глава Национального банка Украины Степан Кубив, бывший министр юстиции Украины Павел Петренко, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов и др.

В конце марта генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что увидеть западных и украинских политиков на скамье правосудия «пока нереалистично», однако Москва намерена передать все собранные материалы для рассмотрения «в справедливом суде».

«Необходимо собрать все документальные доказательства зверствований неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей. Чтобы в дальнейшем не дать никому исказить те обстоятельства, которые имели место в реальности», — считает Краснов.

По его мнению, «уже скоро» Россия представит все собранные материалы «мировой общественности», застолбив таким образом юридически значимые обстоятельства «на века».