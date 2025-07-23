Уроженец Чечни Алихан Берсаев, вступивший в драку c российским бойцом ММА смешанного стиля Максимом Дивничем около бассейна в Луганске, был задержан правоохранителями. Об этом сообщил командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Хочу сообщить вам новость. Очень приятную, хорошую. Задержан оппонент Диваныча [такое прозвище Алаудинов дал Дивничу в одном из обращений, указав на отсутствие боевого опыта, — прим. RTVI] по луганскому бассейну, который “штурмовал” с ним этот бассейн», — сказал он.

Алаудинов также отметил, что его коллеги «не должны были абсолютно этим заниматься».

«Но я поднял МВД по Чеченской Республике — спасибо ребятам. Благодаря министру внутренних дел по Чеченской Республике Аслану Ирасханову, начальнику полиции Дени Айдамирову и другим ребятам, которые отработали прямо “на пять” задержан этот “великий штурмовик”, который штурмовал луганский бассейн, который они не поделили с Максом Диванычем, и его уже везут», — пояснил командир «Ахмата».

Он уточнил, что Берсаев находился на территории Краснодарского края и отметил, что не обладает информацией, как молодой человек оказался на территории этого региона.

«Штурм луганского бассейна»

Боец ММА Максим Дивнич сообщил в своем телеграм-канале о конфликте с участием Берсаева в Луганске 17 июля. В частности, он рассказал, что находясь в местном бассейне уроженец Чечни вел себя неадекватно и приставал к девушкам, оскорбляя их достоинство.

Когда к Берсаеву подошел муж одной из девушек, между мужчинами возник спор и боец решил в него вмешаться, после чего перепалка переросла в драку.

Также Дивнич заявил, что Берсаев ранее якобы привлекался к уголовной ответственности за «вымогательство», а в ходе конфликта произнес: «Ты еще не знаешь, что такое «Ахмат», <…> это заведение скором моим будет!»

На этом основании Дивнич потребовал разъяснений по поводу случившегося у Алаудинова, однако позднее отредактировал свою публикацию, удалив название спецподразделения. Берсаев, в свою очередь, создал собственный телеграм-канал, где назвал себя «обычным военным, который защищает интересы и права России в непростой борьбе с врагом». Он также обвинил Дивнича в попытке «получить хайп на его имени» и посеять «раздор между религиями России».

Позднее боец ММА сообщил о беседе с представителями военной полиции и самим Алаудиновым, который подтвердил информацию, что Берсаев не входит в состав «Ахмата». Дивнич заявил также, что сейчас из него «хотят сделать какого-то врага».

Также ситуацию прокомментировал и сам Алаудинов. Он заявил, что Берсаев — это «черт», который «позорит чеченский народ». По словам командира спецназа «Ахмат», тот является бойцом роты «В» одного из подразделений Министерства обороны, который находится на передовой «в рамках следствия».

Кроме того, Аладиунов обвинил Дивнича в том, что тот начал утверждать о наличии связи между Берсаевым и возглавляемым им спецподразделением без предварительной проверки этой информации.

«Ты называешь мое имя, обращаешься ко мне. Потом ты видишь, что этот боец не является бойцом спецназа “Ахмат”, не имеет ко мне отношения, но даже не извиняешься. По-мужски, по-человечески было бы правильно, если бы ты передо мной извинился», — добавил Алаудинов.

По его словам, Дивнич превратил все в шоу и упомянул спецназ «Ахмат», чтобы «дискредитировать подразделение Министерства обороны России»: «За это, я так думаю, он должен быть привлечен к уголовной ответственности».