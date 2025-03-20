Швейцария вслед за Евросоюзом исключила из санкционного списка сестру бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову, министра спорта России Михаила Дегтярева, основного владельца группы компаний — производителей минеральных удобрений «Акрон» Вячеслава Кантора, а также экс-главу «Еврохима» Владимира Рашевского. О соответствующем решении сообщил швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам.

Кроме того, ограничительные меры сняты с бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова, который умер в феврале 2024 года, и арсеньевской авиационной компании «Прогресс».

В середине марта ЕС также вывел из-под санкций Исмаилову, Дегтярева, Кантора и Рашевского. Как отмечал Reuters, такое решение было принято из-за «недостаточных оснований» для продления ограничений.

В июле 2024 года Европейский суд в Люксембурге удовлетворил иск бывшего главы «Еврохима» Владимира Рашевского и принял решение об исключении российского бизнесмена из санкционного списка Евросоюза. Суд пришел к выводу, что нахождение Рашевского в санкционном списке необоснованно, поскольку он оставил пост директора российской компании еще в марте 2022 года, сразу после того, как против него ввели ограничения.

Алишер Усманов, которого в Евросоюзе считают одним из наиболее приближенных к Владимиру Путину олигархов, в числе первых попал под санкции, введенные после начала боевых действий на Украине. Сестру миллиардера Исмаилову включили в список на том основании, что она якобы значилась владельцем некоторых его активов, включая яхту «Дилбар» стоимостью €600 млн.

Вячеслав Кантор попал под санкции Евросоюза, Великобритании, Швейцарии и Украины в марте 2022 года. При этом на Grupa Azoty санкции наложены не были. Летом 2022 года Кантор передал 45,1% акций «Акрона» троим топ-менеджерам, формально перестав быть обладателем контрольного пакета. В 2021 году он владел более 94% акций компании.